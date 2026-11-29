45歲內地知名女星楊蓉因主演《陸貞傳奇》、《大漢情緣之雲中歌》等經典戲劇而聞名，近日無預警公開隱瞞長達34年的遺傳性疾病「特發性震顫」（原發性顫抖症），消息一出迅速衝上微博熱搜榜。



該疾病會導致手部、肢體乃至聲音不受控制地劇烈顫抖，目前醫學尚無根治方法。 楊蓉於11歲在雲南學習舞蹈時首度發現身體出現無法控制的震顫現象。這項疾病伴隨她度過34年歲月，隨著年齡增長，顫抖症狀逐漸從局部蔓延至全身，連說話聲音都受到影響。身為對鏡頭肢體與表情有極高要求的演員，她多年來背負龐大心理壓力極力掩飾這份隱疾。

除《陸貞傳奇》、《大漢情緣之雲中歌》 楊蓉亦曾參演《笑傲江湖》、《宮鎖珠簾》等經典古裝劇：

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楊蓉在告白影片中表示：

很多時候我越想穩住它，它就越失控；越怕別人看出來，內心越焦慮，它的力量就越強。

她透露，即便求診頂尖神經科醫生後，也被明確告知現今醫學尚無根治手段，僅能靠藥物減緩症狀。長期的心理壓力甚至影響她的睡眠，她常做夢夢見自己在劇組因身體失控抖動而陷入極度恐懼。

談及選擇公開病史的契機，楊蓉表示近期深入學習了安寧療護與臨終關懷，並親自送別了一位剛離世的老人。這段首次直面生命終點的震撼經歷，讓她對人生有了全新的轉念。她體悟到：

在生死面前，對皮囊完美的執念真的太輕了。

她認為與其耗盡心力遮掩殘缺，不如坦然接納不完美的自己。 楊蓉強調，公開病情並非為了博取同情，而是希望將這份隱忍多年的痛苦化為力量「布施」給大眾，鼓勵同樣深受病痛或焦慮折磨的人。

更多楊蓉的照片：

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醫學上，「原發性顫抖症」是常見的神經系統運動障礙，約半數患者具有家族遺傳史。該病主要表現為「姿勢性」或「動作性」顫抖，當患者進行拿水杯、寫字、夾菜等精細動作或情緒緊張時，手部與頭部抖動會顯著加劇。這與柏金遜症多在「靜止休息時」單側手腳抖動的特徵有顯著差異。 醫學專家指出，若患者顫抖嚴重影響生活，除服用交感神經阻斷劑等傳統藥物外，現今醫療亦有「神波刀（磁振導航聚焦超音波）」等非侵入性無創手術技術可選擇，該技術能精準阻斷異常神經迴路，為患者改善手抖困擾。

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