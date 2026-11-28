向來作風強硬的格力電器董事長董明珠，近日陪同長城汽車董事長魏建軍參觀珠海總部並進行線上直播時，因不滿員工提前備好咖啡而跳過現場演示，以及嫌助理取手袋動作太慢，直接在鏡頭前訓斥員工，片段隨即引發網民熱議。



格力電器董事長董明珠。（網上照片）

董明珠陪同長城汽車董事長魏建軍並開啟線上直播。（互聯網圖片）

董明珠訓斥女職員提前做好咖啡。（互聯網圖片）

嫌咖啡提前沖好無法體驗 當面斥責女職員

11月26日，長城汽車董事長魏建軍到訪珠海格力電器總部參觀交流，董明珠全程陪同並開啟線上直播，吸引逾十萬網民觀看。

據網傳影片，兩人參觀體驗格力智能咖啡機械人時，董明珠熱情向魏建軍介紹：「這是咖啡機，喝一杯咖啡吧。」在旁一名女職員隨即回應指「這邊有提前做好的」，沒想到董明珠聽完當場板起面孔訓斥道：「提前做了？我們要體驗，你們做事真的是叫，叫他X的，我們不是為了喝咖啡，要體驗！」女職員見狀只能連忙表示再製作一杯印有格力標誌的咖啡。

長城汽車董事長魏建軍。（中國汽車趨勢網）

整個訓斥過程中，站在一旁的魏建軍並未插話，其後他主動詢問該款咖啡機的技術問題，試圖緩和當時凝重的氣氛。惟兩人隨後落座交談時，董明珠仍不忘連聲催促「咖啡來了嗎？」，令魏建軍一臉不自在。

車上催促男助理取手袋 笑言「小孩是我罵大的」

另外，兩人在乘車期間亦發生小插曲。當時董明珠向車外一名疑似男助理喊話：「你把我手袋裏的手機拿來。」對方剛回應一聲「好」，董明珠便立刻斥責：「好甚麼好，光在點手機，把我手袋拿來！」接過手機向電話另一頭下達「你在前面帶路，你快點上來」的指令後，董明珠轉頭向坐在一旁的魏建軍笑稱：「後面那個戴眼鏡小孩是我罵大的。」對此，魏建軍僅回應了一個「啊」字。

當時董明珠怒斥男助理沒有及時拿手機。（互聯網圖片）

董明珠對外界認為她強勢的看法不以為然。（互聯網圖片）

期間車內後座一名女生順勢提問：「大家說你是一個相對強勢的人，你會介意這類評論嗎？」董明珠對外界認為她強勢的看法不以為然，直言外界評論只是別人說而已。事實上，董明珠過去接受媒體訪問時亦曾坦言自己經常在公司罵人，並辯稱「我沒有惡意，只是覺得你太笨，犯錯誤並不是能力不行，而是責任心不行」。

董明珠批評員工的直播片段在社交平台流傳後，網民評價兩極。有網民認為董明珠管理手段強勢，工作相處中很難受；但亦有不少網民認為，企業老闆在工作中對細節要求嚴格、批評下屬辦事不力屬於職場常態，大家不必太玻璃心。