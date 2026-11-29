不少人都有被貓抓咬的經歷，多數人以為洗傷口、打狂犬疫苗就「搞掂」。然而，浙江諸暨市人民醫院近日收治的一名王先生，卻僅因被家貓咬傷左手拇指，最終竟要截指保命，罪魁禍首並非狂犬病，而是深部細菌感染。



王先生因被家貓咬傷左手拇指，最終竟要截指保命。（都市快報）

清創打針以為無事 三周後骨髓炎流膿

據《都市快報》，事發時，王先生在家擼貓被咬傷拇指。見傷口出血疼痛，他馬上到附近衛生院做了清創，接種狂犬疫苗並口服消炎藥止痛。以為按足流程便無大礙，沒想到傷口並未真正「消停」。

接下來的一段時間，其拇指紅腫劇痛反覆，傷口破潰流膿，甚至出現發熱。感染順着深部組織一路往指骨裏鑽，三周後情況嚴重惡化，他趕到諸暨市人民醫院求診，確診為拇指骨髓炎及重度軟組織感染，必須住院。

貓牙尖細成隱患 深處密閉養菌

該院創傷骨科主任醫師王仲根解釋，貓的牙齒尖而細，容易形成又深又窄的傷口。表面看傷口已收口，但深部卻可能變成密閉空間，細菌在裏面持續繁殖。

由於感染拖得太久，王先生的遠節指骨已出現骨髓炎及死骨形成，局部軟組織壞死嚴重。為免感染向手掌甚至全身擴散，醫療團隊最終只能為他進行截指手術，清除壞死組織。

貓的牙齒尖而細，容易形成又深又窄的傷口。（unsplash@Marlon Soares）

恐防巴斯德菌 傷口忌貼膠布「焗住」

醫生提醒，貓咬傷最大的隱患其實是細菌感染（如貓口腔常帶的巴斯德菌，24至48小時內易引發紅腫化膿）。

一旦被咬，應立即擠出污血（切勿用嘴吸吮），並用流動清水及肥皂水交替沖洗至少15分鐘，再用碘伏消毒。最重要是保持傷口敞開透氣，切勿用膠布包紮或塗抹偏方。

至於狂犬疫苗，若屬流浪貓或深層出血傷口，應在24小時內求醫評估；深層污染傷口亦需留意是否要打破傷風針。

日常防範方面，當貓咪出現「飛機耳」、尾巴急促抽動等不耐煩信號時，應立即停手；平時多用玩具逗貓，並定期為貓咪修剪指甲，以減少受傷風險。