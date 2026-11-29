近期，中國薪酬網發布《2026年全國高校畢業生薪酬排行榜TOP100》，統計全國主要高校2025屆畢業生入職滿一年的平均月薪。榜單顯示，清華大學以平均月薪13245元（人民幣，下同）居榜首，上海交通大學（13200元）及北京大學（12947元）緊隨其後。榜單亦出現「雙非」（非985、非211院校）逆襲現象，有9所「雙非」高校成功躋身前50名。



清華大學以平均月薪13245元（人民幣，下同）居榜首。（清華大學）

中國薪酬網發布《2026年全國高校畢業生薪酬排行榜TOP100》，統計全國主要高校2025屆畢業生入職滿一年的平均月薪。（互聯網圖片）

據榜單統計，躋身前十名的其餘七所高校依次為浙江大學、電子科技大學、同濟大學、中山大學、中央財經大學、復旦大學及南京大學。從整體格局來看，傳統名校效應依然顯著，「985」及「211」重點院校包攬前十名全部席位。按薪酬網TOP100榜單，月薪破萬院校達70所，平均月薪超過11000元的高校有56所。

北京大學以12947元排名第三。（新京報）

值得注意的是，今次榜單亦出現「雙非」（非985、非211院校）逆襲現象，共有9所雙非高校成功躋身前50名，甚至超越不少傳統重點大學。其中北京信息科技大學表現最為亮眼，高踞第28位；深圳大學則排第42位，畢業生平均月薪達11466元。

有分析指，相比院校光環，學科專業與就業城市對起薪點的影響更為直接。今年微電子類專業薪酬高居各學科之首，傳統熱門的計算機類則未入前十；而在地域分佈上，前50強高校中北京佔17所、上海佔12所，北京和上海兩地合計佔比近六成。這意味著考生在填報志願時，除考量學校名氣外，更需重視專業及城市的發展。