湖南漢因戴口罩被陌生人毆至骨折　檢方抗訴後打人者被改判3年半

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-06 15:40

湖南衡陽祁東縣男子熊小軍，在去年1月30日的新冠肺炎疫情期間，因戴口罩被陌生人打至骨折。 打人者周某華犯尋釁滋事罪一審被判處有期徒刑8個月，檢方事後提出抗訴，同時變更起訴罪名為故意傷害罪，最終改判有期徒刑3年6個月。

據此前報道，案發在去年1月30日，熊小軍在祁東縣一間煙酒攤內被周某華撕扯其口罩，兩人隨後發生口角。被人勸開後，周某華再次折返煙酒攤，並將正在喝茶的熊小軍左手臂打傷致骨折。熊小軍被醫院診斷是左肱骨外科頸粉碎性骨折，司法鑑定屬輕傷一級。

熊小軍左手臂被周某華毆至骨折。（紅星新聞）

熊小軍稱被毆打後傷情日益嚴重，出現神經受損。（影片截圖）

在同年6月10日，祁東縣法院一審以尋釁滋事罪，判處周某華有期徒刑8個月，認定周某華具備自首、自願認罪認罰、部分賠償情節，可從輕處罰。

但祁東縣檢察院認為是量刑明顯不當，指周某華在疫情期間實施妨害疫情防控有關犯罪，應當從重處罰，遂提起抗訴。12月4日，經過再次司法鑑定，熊小軍的損傷被評定為重傷二級、九級傷殘。熊小軍更稱，被毆打後傷情日益嚴重，出現神經受損，目前左手臂已經喪失活動功能，甚至開始出現萎縮的情況。

經過再次司法鑑定，熊小軍的損傷被評定為重傷二級、九級傷殘。（紅星新聞）

祁東縣檢察院在去年底出具《變更起訴決定書》，將周某華的起訴罪名由尋釁滋事罪變更為故意傷害罪。據內地傳媒報道，熊小軍近日已接獲官方通知，周某華的判刑被改為3年6個月。熊小軍指，對於新判決結果仍舊表示不服，周某華此前賠償的4.3萬元人民幣亦不足以彌補損失，而且周某華至今尚未道歉。不過，熊小軍向祁東縣檢察院遞交的抗訴申請已被駁回，檢察院認定新的一審判決事實認定清楚、定性准確、審判程序合法、量刑適當。

（綜合報道）