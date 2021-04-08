廣州女闖高校課堂控訴被授課老師強姦　警方：15年前已撤案

撰文： 李亭 葉琪 最後更新日期： 2021-04-08 10:59

廣州近日有一名女子闖入當地一間高校授課中的課室，在師生面前控訴被正在授課的男教師下藥強姦。 警方的通報則指，該女子是在2006年報案，當天已認定沒有犯罪事實及撤銷，女子的行為滋擾正常的教學秩序，已依法對其作出治安處罰。

從片段所見，女子衝進課室後就朝講台上的中年男教師大吼大叫，「女生們千萬要注意，不要喝他給的水，他過手的飲料，他會下藥！」男教師見狀就取出手機打電話，同時又呼籲同學們幫忙報警，指被女子擾亂教學秩序。男教師其後離開課室，女子則拿出早已準備好的投訴舉報信分發予同學。

投訴舉報信有詳細描述女子被男教師下藥強姦的過程，「教刑法訴訟的戴某標以改卷子或看玩電腦為由，邀請我去他的教師宿舍」、「進了宿舍後，經不起熱情招呼，我喝了一點紅酒，酒裡摻雜著白酒氣味」、「他打電話把另一名領導方某某喊來，兩人先後性侵」、「戴某標面目猙獰，趴在我身上，一點點出現在腦海中，還清晰回憶出方某強奸我的畫面」。

據內地傳媒報道，事發在4月6日上午，女子黃某衝進廣州從化區一間職業技術學院的課堂，大聲面前控訴被正在授課的男教師戴某強姦。黃某稱，15年前她在江西贛州的贛南師範學院科技學院就讀二年級時，被戴某下藥強姦。

報道提到，事實上科技學院在8年前曾經給予黃某30萬元（人民幣．下同）的困難救助金，並要求她刪除網上不實材料，不再發表強姦言論。但黃某不從，一直在多個平台上投訴，又一路追蹤該名男教師來到廣東。

科技學院在8年前有發出聲明，澄清黃某的指控是不賽。（封面新聞）

至於警方的通報就指出，經查證，涉事男教師戴某並無犯罪事實，黃某在課室內穿行、喧鬧，向學生派發投訴舉報信，滋擾正常的教學秩序。黃某的行為構成擾亂單位秩序，被警方依法作出治安處罰，黃某亦表示認識到自己行為的錯誤。

不過，黃某在受訪時就強調該筆30萬元是「封口費」，當年被撤銷案件是「強姦案確實不好固定證據，我又被下迷姦藥，很長時間記憶缺失。他們也銷毀了很多對自己不利證據。」黃某表示，她是在被下藥強姦6年後、第一次生孩子時，身體巨痛才完整恢復記憶，「兩人強奸我的畫面清晰呈現在腦海。」

黃某強調「我現在不困難，當年也不困難」，該筆30萬元款項會還給學校，但前提是公安機關實事求是辦案、學校密切配合調查，讓法律來制裁作奸犯科者，「我一直都很痛苦，沒法正常生活，這一生毀了。我希望能維權成功，給更多迷姦藥受害者以希望。」

（綜合報道）