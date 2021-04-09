廣東智障男被陌生人殺害頂替屍體火化　家屬：希望還一個公道

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-09 22:30

2017年，廣東陸豐的男子黃松斌為幫助死者避免屍體火化，竟誘騙陌生的智障男子趙世明（化名），將其灌醉後殺害，並放入棺木中，替代死者進行火化。黃松斌在整個事件中獲利9萬元人民幣。 2020年9月8日，當地法院一審判決黃松斌死刑，緩期二年執行。其後黃松斌提出上訴，但法院二審裁定仍維持原判。 昨日（4月8日），名為「被殺害後頂替富人火化男子家屬」在網絡發文指，兇手犯故意殺人罪只被判處死緩，是不是有錢就可以為所欲為，希望兇手和買家早日得到法律的製裁。

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黃松斌二審裁定書。（網上圖片）

死者家屬稱，「2017年3月1日，二哥走到一個垃圾箱正彎腰撿塑料瓶的時候，一輛白色麵包車停在他身邊，判斷出二哥有明顯智力問題，把他撿的塑料瓶都扔上了車，我二哥就想把瓶子拿回來，車上的人就把他半推半拉拉上車，直接把二哥拉到10公里之外。他們在小賣部買了6支威力神，把我二哥灌醉。之後就把我二哥放進了事先準備好的棺木，就這樣活生生燒死了。」

死者家屬續稱，直至現在，仍未得到兇手家屬和買主的一句道歉。兇手本身被判死緩，買主弟弟沒有被起訴，身為受害者家屬感到非常不甘心。

死者家屬表示，自己的父親在得知這件事情後被氣到去世，母親也是氣到生病需要做手術。「我二哥雖然是傻的，但是在家裡就像寶貝一樣，我父母把二哥養到30多歲也不容易，而他們就這樣毀了一個家庭。」

死者家屬希望，此事可以被更多人知道，亦希望有關部門可以早日還死者一個公道，希望兇手和買家早日得到法律的制裁。

廣東省高院二審維持原判。（網上圖片）

（山東商報）