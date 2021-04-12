四川女因精神異常走失25年　上月突憶起老家地址　警助力尋回親人

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-12 16:20

四川宜賓市女子陳某，25年前和丈夫到成都打工，其後走失。她因精神異常、無法說出家住何處，多年來只能寄住於成都崇州市一位村民家中。 鎮村、村委會、派出所等人員多次上門與她聊天，希望得知她的來處，但一直無果。然而，今年3月，陳某突然恢復記憶，記起老家地址。最終，警方成功為她尋回家人。

大劃派出所教導員劉斌介紹，1998年3月，原大劃鎮（現大劃街道）某村一村民發現陳某，當時她身上衣服非常骯髒，看似流浪了一段時間，問她任何事情都得不到回應，看上去疑似精神異常、智力水平較低，於是將她帶回家。由於無法得知陳某家住何方，在當地村幹部的幫助下，徵得她本人同意，就將她安置在一位村民家中生活。

陳某因精神異常走失25年，一直寄住於成都崇州市一位村民家中。（紅星新聞）

劉斌表示，鎮村、相關部門和派出所無從找起，但一直沒有放棄，時不時就會上門慰問了解。當地村委會的工作人員也經常上門與陳某聊天，試圖找到線索。直至今年3月，派出所民警再到陳某家時，她突然恢復記憶，說出老家在宜賓市興文縣某鎮。

劉斌見狀，立即聯繫到宜賓市興文縣相關部門，並在對方的協助下聯繫到陳某所提到的鎮派出所，證實多年前該鎮某村因有人員走失。

3月12日，劉斌聯繫上陳某的家人，由於已事隔20年，外型樣貌都有所改變，因此對方未能確定是否陳某。隨後家人憶起，陳某的耳後有一個手術疤痕，於是劉斌等人再上門查看，確認陳某有同一疤痕。

雖然陳某耳後的手術疤痕已模糊，但家屬認為有可能就是走失的陳某，於是決定前往崇州見面。最終雙方見面時，陳某一眼就認出大姐夫、喊出侄女的名字。

劉斌稱，與陳某家人了解後得知，陳某實際上是1996年走失，當時她與丈夫在成都打工，一次外出後走失，再無消息。他表示，陳某已記不起自己如何到達大劃鎮，以及走失後曾到過哪個地方，因此推測她有可能是在走失的兩年中受到刺激，令她精神出現異常，不願意與陌生人接觸說話，直到警員多次上門後，其防備心理有所鬆懈，才說出老家地址。

（紅星新聞）