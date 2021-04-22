「甜野男孩」丁真出席聯合國活動　一身西裝登台致詞「捍衛自然」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-22 11:59

近日，來自四川理塘縣的藏族「甜野男孩」丁真，以高原環保監督員身份出席北京聯合國開發計劃署的地球日演講活動，並獲得「捍衛自然倡導人」稱號和證書。 丁真憑藉在演講中自然的表現獲讚，隨後「丁真不怯場」還登上微博熱搜，有網民表示「這是自信男性現場」。

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據網絡視頻片段顯示，丁真出席演講活動時身著一身黑色西裝，內搭白色襯和黑色領帶，佩戴具有藏族民族特色的耳飾、指環等首飾。丁真演講到，「這個世界不單屬於我，還屬於我的高原朋友們，我們藏族說，一滴水中都有十萬生命。」表現的頗為自然。

此外，丁真還錄製了一段短片倡導守護自然，他在片中說，「我在聯合國大樓，向大家發出倡議，每個人都可以保護生物多樣性，捍衛自然。」值得關注的是，丁真還在片中首秀英文，「It's time for nature（此刻為了大自然）」。

對此，四川理塘縣文旅體投資公司負責人杜冬冬表示，「（活動是）聯合國開發計劃署共同邀請的，丁真本人覺得這個跟他調性比較合適。理塘本身的環保相關內容也和這個比較合。」對於丁真說英語，杜冬冬說，丁真其實不會說英語，就是學習了這句話的發音，但以後還是有對他進行英語培訓的考慮。

丁真出席今次活動網民點睇：

「跟之前有種不一樣的感覺，太帥了吧」。 「丁真真的好適合拍這種風格的大片」。 「他的耳墜子太好看了」。 「真參加各種活動基本上沒怯場過厲害了」。 「丁真越來越優秀了」。

（微博）