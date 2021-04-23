準過印度神童？「汪峰定律」登熱搜　被指神預言趙麗穎馮紹峰離婚

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-23 17:24

內地歌手汪峰每逢推出新的音樂作品，演藝圈就會出大事，導致每次話題總被蓋過，陸網甚至戲稱「汪峰發歌必有大瓜」。今趙麗穎、馮紹峰突然宣布離婚，就有網友好奇這次是否也靈驗，回頭翻看微博，竟發現他3天前真的有宣布即將推出全新巡演，被虧根本是變相的「神預言」，意外掀起陸網熱議。

汪峰20日在微博宣布「2021巡演即將開場」，當時就有網友在底下留言笑虧「總感覺會有瓜，畢竟汪峰出現了」、「峰哥，今天娛樂圈又要有大事發生嗎」、「應該馬上會有大瓜」、「娛樂圈大事件預言家已準備就緒」。

曾「預言」鄭爽代孕風波、鹿晗認愛關曉彤 當時趙麗穎和馮紹峰官宣結婚也剛巧有新作宣傳 點擊放大瀏覽相關照片👇👇👇

沒想到，3天之後娛樂圈果然出了大事，在趙麗穎、馮紹峰宣布離婚後，不少人立刻聯想到汪峰當時的文章，紛紛回頭湧入PO文留言喊「趙麗穎離婚了！你真神」、「不愧是娛樂圈風向標」、「你可以不信預言，但你不得不信汪峰老師」、「汪老師果不欺我」，成為事件中另類的焦點。

事實上，汪峰每次出新歌，內地演藝圈幾乎都會出現驚人事件，包含前陣子才預告要推作品，同天卻爆出鄭爽代孕風波。此外，以前的作品宣傳期，還曾撞上李小璐與PGONE親密影片外流、毛曉彤揭錄音檔證實前男友陳翔出軌「小三」江鎧同、鹿晗認愛關曉彤、楊冪傳與魏大勛秘戀，就連當時趙麗穎和馮紹峰官宣結婚時，他也曾有新作品要宣傳。

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