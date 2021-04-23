Tesla回應維權西安女車主事故：非質量問題導致　原價退車無依據

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-23 21:53

上海車展tesla車主維權事件引發廣大關注，河南車主張女士身穿印有Tesla商標及「刹車失靈」字樣的T恤站上車頂大喊「特斯拉刹車失靈」。當日與張女士一同出現在Tesla展台的還有一位西安車主李女士，她同樣身穿印有「刹車失靈」字樣的T恤，最終因擾亂公共秩序被處以行政警告。 Tesla周五（23日）在微博回應稱，西安女車主的事故和相關車輛損傷並非產品質量問題導致，車主李女士在事故後提出的Tesla原價退車的訴求沒有法律依據，因此未能同意該訴求。

西安車主李女士撞車事故現場照片。（微博）

李女士此前接受內媒採訪時表示，她在去年3月19日提車，同年4月8日在行車過程中，發現車的前、後備廂鎖以及車鎖同時打開，沒辦法控制。及至今年2月底左右，李女士稱，她的車出現「刹車失靈」的情況。今年3月19日，李女士遇上撞車事故，安全氣袋沒有彈出，行車記錄儀的資料也全部「消失」。

事件引起關注後，Tesla周五在微博發布李女士撞車事故的情況說明。Tesla指出，針對李女士提出的行車記錄儀無視頻、及安全氣袋未彈出的兩點問詢，在查看了車輛設置情況、調取了後台數據分析，並結合車主發在各大社交媒體的事發區域監控錄像後確定，行車記錄儀無視頻是因為車主沒有創建專用的文件夾，因此無法開啟行車記錄儀功能。

Tesla強調，行車記錄儀非車聯網數據，車主在正確設置USB後，視頻僅會存儲於USB內，無法上傳網絡，僅車內人員可以查閱。「Tesla沒有能力也無法對行車記錄儀的視頻進行刪除或編輯。」

至於安全氣袋未彈出，Tesla稱是因為碰撞時並未達到座椅側氣囊和氣簾展開的閾值。Tesla還稱，其車輛數據採用加密技術記錄，無法直接讀取、修改、刪除，在出現產品質量糾紛時，Tesla會依法提供真實、完整的車輛數據。

由於在事件中車輛並未發現故障的情況，Tesla總結稱，李女士已正常使用該車輛超過一年，本次事故和相關車輛損傷並非產品質量問題導致，李女士在事故後提出的特斯拉原價退車的訴求沒有法律依據，因此未能同意她的訴求。

據悉，李女士是一名孕婦，Tesla表示，目前提出的多種解決方案均被拒絕，但充分考慮到李女士的身體狀況，願意先行墊付第三方檢測費用，並積極爭取其他關懷措施。

Tesla在上述情況說明中沒有提及「刹車失靈」的情況。李女士受訪時曾表示，「特斯拉每次都毫無畏懼地說要求我們進行第三方檢測，然後告訴媒體是我們消費者的責任。」她還說，Tesla「刹車失靈」的根本問題不在於硬件，而在於軟件。「『刹車失靈』這種問題是致命的，我會繼續維權。」

另一名河南女車主企Tesla車頂大喊「剎車失靈」遭抬離現場：