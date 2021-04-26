河南女投訴遭醫院多收45元竟遭接線員罵「不要臉」　央視稱寒心

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-26 12:52

河南一名女士近日致電市長熱線反映其被醫院多收了45元（人民幣，下同）的問題，與職員在電話溝通後，卻發現職員忘記掛斷電話，並跟同事議論她像個神經病一樣，「為了45塊錢打了仨（三個）電話，都不要臉」。 該事件引起關注，央視發表文章表示，這宗接線員忘掛電話而鬧出的「烏龍」，聽在百姓耳中，只剩 「寒心」二字。

12345政務服務便民熱線又稱為市長熱線，民眾可以致電該熱線與政府部門進行溝通。 （網絡圖片）

河南新鄉市的劉女士致電市長熱線（12345政務服務便民熱線）反映其被醫院多收費的問題，之後接到了回訪電話。電話中職員詢問其問題是否得到解決，劉女士表示並沒有，對方答覆「好的，知道了」。可說完再見後，職員忘記掛斷電話，跟同事議論劉女士像個神經病一樣，「為了45塊錢打了仨電話，都不要臉」。

《澎湃新聞》報道指，事件中接線人員為新鄉市紅旗區12345熱線接線人員。事發後，相關部門責令紅旗區政府進行整改落實。4月22日，紅旗區有關領導和經辦人與劉女士見面，現場對她賠禮道歉，並退還醫院多收的45元費用，取得了該市民的諒解。

當地政府又對涉事的接線人員給予黨內警告處分，對涉事醫生全院通報批評並按照績效管理辦法，扣除其績效工資、作出書面檢查。

央視：聽在百姓耳中只剩 「寒心」二字

央視發表文章表示，這宗接線員忘掛電話而鬧出的「烏龍」，聽在百姓耳中，只剩 「寒心」二字。百姓有事找12345，是出於對政府的信任。民生無小事，為人民服務更是不應分大小。45元在這位接線員眼中是筆「小錢」，但劉女士反映的問題，背後卻很可能存在醫院管理混亂等多方面的原因。身為政府工作人員，要是為群眾解決這點「小錢」的心都沒有，還如何指望他去挖掘更深層次的問題去解決？

文章稱，為了45元，市民打了三個電話都沒能解決，這本身已經足夠說明問題。從內心深處就認定了打電話的群眾是在「找麻煩」，如此在其位不謀其職是要不得的。如果沒有一顆為民服務的「心」，又何必佔著為民服務的「位」？