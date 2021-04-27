利路修「厭世臉」選秀吸百萬粉絲　追星族逼爆機場送俄籍帥哥回國

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-27 13:17

《創造營2021》是一檔90名來自中國、日本、俄羅斯、泰國等不同國家、不同經紀公司的學員，通過層層選拔、競爭最終選出11名學員組成「國際男團」正式出道的內地綜藝。 節目中一位來自俄羅斯的學員利路修（Lelush）因在節目初期就表示自己不想「成團出道」、想快一點回家，與一心想努力「成團出道」的學員們形成鮮明對比，他一因一張「厭世」帥臉而受到廣泛關注、收穫不少粉絲。 《創造營2021》上周六（24日）舉行的決賽結束後，利路修以第17名的成績未「成團出道」，他周一（26日）現身機場準備啟程回家時，還吸引了大批粉絲前往送機，場面一度擠逼。

今年2月，在騰訊視頻播出的綜藝節目《創造營2021》受到不少人的喜愛，節目還曾多次登上微博熱搜。節目在海南海花島錄製，採取淘汰制度，因此每當有學員淘汰時，還都會被戲稱為「下島」。因在節目開播初期就常以「厭世臉」示人、並表示自己想回家而受到關注的俄羅斯籍學員利路修，最終「如願以償」未有成團出道。

周一，隨著《創造營2021》節目結束，利路修與其與三位學員一起現身機場準備啟程回家。未想到，利路修憑超高人氣成功引起機場「騷亂」，在現場被大批粉絲包圍。他卻不時向粉絲揮手、轉頭回應，還用手機開啟「自拍模式」記錄現場情況、與粉絲合影。

1994年1月23日出生於俄羅斯海參崴的利路修，本名弗拉季斯拉夫·西德洛夫（Vladislav Sidorov），中文名為衛俊浩。之所以為自己取利路修為藝名，是因為受到日本動漫《反叛的魯魯修》的啟發，魯魯修的俄語發音轉化為中文，便成了利路修。

利路修在《創造營2021》節目的初舞台翻唱了俄羅斯歌曲《Jackpot》，本以為可於第一輪淘汰，但卻因為本身真實的性格吸引大量粉絲，從第74名的成績一路挺進總決賽。利路修目前在微博亦收穫148萬名追蹤者。

（ETtoday/微博）