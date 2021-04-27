張恆晒聊天記錄大爆鄭爽賺1.6億元片酬　為避稅而簽「陰陽合同」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-27 18:30

今年年初，內地女藝人鄭爽被爆出「代孕棄養」的醜聞後掀起軒然大波，引起多方關注。昨日（26日），鄭爽前男友張恆再在微博發文及曝光與鄭爽和鄭爽父母的微信聊天記錄，牽涉出鄭爽偷稅漏稅、簽訂「陰陽合同」、虐狗、超市吃霸王餐、發表「明星在替gongchandang（共產黨）背黑鍋」的言論等行為，令人大跌眼鏡。

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張恆昨日在微博發文表示，「最近網絡上扭曲事實近乎瘋狂的洗地造謠行為讓我震驚，我一直在糾結，也在思考用什麼樣的方式自證清白，說起來很是可笑，一個人要如何能證明自己沒有做過的事情？比如，鄭爽的律師作為一名專業的律師，在沒有任何證據的情況下指控我教唆鄭爽偷稅漏稅，並遭到鄭爽拒絕這一言論。如果這是指控我是個渣男，我可以忍，但這件事事關公共利益。」

張恆又稱，「稅收是用來滿足社會公共需要，我們的科學技術文化衛生環境國防安全，再講的通俗一點，也就是我們的公立學校公立醫院國防建設都依賴於稅收，偷稅漏稅並不是我和他的私人恩怨，而是大是大非，偷稅漏稅是關乎每一個公民的切身利益，我的清白，我無法也無力證明，作為公民，我只能盡量地履行我自己的檢舉義務，我的清白交給我信任的國家稅務總局。」

值得關注的是，張恆還發表了一段短片，短片內容涉及其與鄭爽本人以及鄭爽父母的微信聊天記錄，牽扯出鄭爽因不滿拍攝電視劇《只問今生戀滄溟》（原《倩女幽魂》）的1.5億元（人民幣，下同）片酬，希望漲至1.8億元的事件。聊天記錄顯示，鄭爽的母親覺得1.5億元片酬已經不算低，希望鄭爽見好就收，並為她提供了稅務方面的指導。鄭爽的母親還在微信中多次提醒張恆，需要注意避免在聊天中出現敏感詞彙。

聊天記錄顯示，鄭爽拍攝《只問今生戀滄溟》的最終片酬敲定為1.6億元，鄭爽為了避稅而將1.6億元分為多個合同執行，並與片方簽訂「陰陽合同」，賬面顯示鄭爽的片酬為4800萬元。據了解，鄭爽拍攝此劇的周期為77日，日薪約為208萬元。隨後「鄭爽日薪208萬」還登上微博熱搜，引起熱議。

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有網民稱：

「這個日薪是多少人一輩子都掙不到的錢」。 「這能不激起人民群眾不滿嗎？累死累活一個月幾千塊」。 「明星掙錢可真容易，怪不得那麼多人擠破頭都要進娛樂圈」。 「鄭爽一家人真的毀三觀」。 「不產生社會價值，卻能輕易獲取比普通人多萬倍的生產價值」。

（新浪財經）