江蘇女大學生被困旅遊巴行李艙　警憑線索接報半小時後救出事主

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-03 17:28

相信不少人旅遊時都乘坐過旅遊巴，遇上人多時，放在行李艙的行李更會被推到最深處，有時候只能半身爬入行李艙取回行李。 江蘇鹽城市警方前日（1日）接獲市民報稱，因司機大意，女兒被困在旅遊巴行李艙，但不知其具體位置及車牌號。幸好，警方根據事主描述的車輛特徵，最終在路上攔截了涉事旅遊巴並救出事主。

《現代快報》報道，倪某的女兒在蘇州讀大學，今次趁五一假期乘車回鹽城市。她到站下車後到行李艙取行李，因為行李箱放在行李艙較深位置，遂爬入艙內取回，未料司機大意未有檢查就關門，倪女因而被困。

警方在接報半小時後救出事主。（現代快報）

倪某接到女兒來電後，立即趕往鹽城白馬車站向巡邏執勤的警員求助。他表示，女兒並不知道自己的具體位置、旅遊巴下一個目的地及車牌號，他更擔心封閉的行李艙會導致對方缺氧。

警員於是立即與事主聯繫，排除了綁架等刑事案的可能，並根據線索鎖定事主的位置及車輛特徵。與此同時，另一名警員則駕車沿旅遊巴行駛路線追趕。最終，在倪某報案的半小時後，警員成功在建湖縣上岡客運站紅綠燈處將旅遊巴截停，成功救出事主。

警方表示，事主被救出後，司機才知道有人被困行李艙。警方檢查旅遊巴後，未發現有其他違法，最終對司機因駕車時有其他妨礙安全行車的行為，處以罰款50元人民幣並扣2分。