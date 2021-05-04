五一假期｜東莞男童踢壞價值18萬元銀幕　網民：支持戲院維權索賠

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-04 10:34

內地「五一黃金周」假期仍在進行，除了著名景點之外，戲院也受到遊客歡迎。但上周六（5月1日），廣東東莞一名男童在戲院觀影后，對銀幕進行踢打，造成銀幕損壞。 據戲院負責人介紹指，該銀幕價值18萬元（人民幣，下同），當地警方已聯繫到男童家長，目前事件仍在進一步處理中。

有網傳視頻顯示，一名男童在東莞壹洲國際影城觀影後，跑到銀幕下先是用腳踢銀幕、後又將身體撲在銀幕上，合共對銀幕進行了5次踢打，造成銀幕損壞。

該戲院負責人張女士表示，該銀幕是杜比全景CGS中國巨幕，價格大約在18萬元左右。對於網上有傳言指戲院要求男童家長賠償18萬元，張女士回應指該說法是謠言，公司將會對一些造謠者採取法律的措施。至於賠償的問題，仍需由第三方機構做定損。

張女士續稱，因當日觀影人數較多，男童踢的是銀幕最下端，所以戲院仍在繼續營業，在事發後已向警方報案。當地警方表示，已經與涉事兒童的監護人取得聯繫，正積極引導戲院與兒童監護人雙方通過法律程序妥善解決問題。目前，事件還在進一步處理中。

戲院回應。（微博）

網民點睇：

「支持影院維權」。 「找到人一定要全額賠償」。 「這個孩子固然有錯，影院管理也有問題」。 「超過5000（元）屬重大了，監護人別想跑」。 「熊孩子家長不教就讓社會來教，家長買單就好」。

（澎湃新聞）