亡夫生前賣屋打賞女主播　廈門婦告上法庭要求退還逾250萬財物

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-04 13:05

不少人都會觀看網絡直播，甚至會為了支持喜歡的主播而「打賞」對方。福建廈門市的甄女士早前整理丈夫的遺物時，無意中發現亡夫將兩套房產售出後，竟有一部分錢用於直播打賞、向女主播贈送禮物上，以至於她與家翁、家姑至今仍在外租屋居住。甄女士以未經配偶同意私自贈與他人大額財產，損害夫妻共同財產為由，控告涉事的網絡女主播及直播平台，要求他們退錢。近日，廈門湖里法院開庭審理此案。

甄女士指出，丈夫楊先生去年6月離世，她整理遺物時發現對方在某直播平台上，向一名女主播「打賞」贈與了價值逾250萬（人民幣，下同）的虛擬禮物。同時，她在亡夫與女主播的微信聊天記錄中發現，雙方不僅經常互道晚安，甚至會互相說「我愛你」，明顯有悖於一般男女正常交往的關係，於是決定將女主播及直播平台告上法庭，要求返還亡夫贈與的財物。

甄女士要求涉案的網絡女主播及直播平台退錢。（廣州日報）

原告代理人稱，楊先生與涉事女主播長期線下見面，包括訂酒店同行旅遊，贈送各種實體禮物、床墊等生活家居類物品，並在七夕節等具備特殊情侶含義的日子，贈送具有特殊情侶含義的禮物。

原告代理人認為，在婚姻關係存續期間，楊先生在未經甄女士同意下，私自贈與他人大額財產，損害甄女士對夫妻共同財產的共有權，她有權予以否認並要求被告退回。同時，楊先生向女主播贈與財物的行為違反了公序良俗，損害社會公共利益，應依法認定無效。由於楊先生的部分贈與行為是通過直播平台進行，平台方應與涉案女主播共同承擔相關贈與財物返還的義務。

被告女主播的代理人認為，楊先生在主播直播的過程中打賞並非贈與行為，而是一種網絡文化娛樂服務消費行為。雖然楊先生打賞的總金額高達250多萬，但他的充值次數有超過1.3萬次，每次充值金額不大，因此不能證明充值行為侵犯了夫妻共同財產的處分權。

同時，用戶對主播小額打賞的精神文化消費行為為真實有效，主播或平台皆不具有返還義務。被告作為主播，在直播間與用戶互動或展示其才藝，現暫無證據表明其行為有違反法律或有悖於公序良俗。

直播平台的代理人表示，在2018年11月至2020年6月間，楊先生曾打賞過其他10名女主播，因此其充值打賞行為是消費行為，而非贈與行為，平台方沒有退還的義務。

楊先生曾多次充值。（廣州日報）

事實上，內地不時都有人控告直播平台或主播，要求索回「打賞」。惟據《民法典》合同編規定，用戶「打賞」後贈予合同即履行完畢，只要不發生法定撤銷的情形，主播可以拒絕返還財產，因此一般情況下成年人巨額「打賞」是不可再索回。

然而，在某幾種情況下是可以索回「打賞」，包括未成年人、成年限制民事行為能力人「巨額打賞主播」，原則上可以追回；用公款打賞主播，賞金屬於違法犯罪所得應予追繳；與主播存在婚外情等不正當交往時，屬於違反公序良俗，主播依法應當予以退還。

（廣州日報）