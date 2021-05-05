《青春有你3》停錄　選手父母疑涉黃涉毒　粉絲倒牛奶打投被批

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-05 14:13

愛奇藝製作播出的選秀節目《青春有你》第三季今年2月開播，原本於本周六（5月8日）迎來總決賽，但北京市廣播電視局在周二（5月4日）深夜緊急責令愛奇藝暫停節目錄製。 北京廣電局沒有說明要求停錄的具體原因，但外界普遍猜測與參賽選手余景天有關，其父母經營的KTV被爆涉嫌賣淫及販賣毒品。《青春有你》節目組隨後在官方微博上發文表示會堅決服從命令，認真核查並整改存在的問題。余景天的經紀公司也發聲明稱，余景天因個人身體原因，決定退出節目錄製。

北京市廣播電視局緊急責令愛奇藝暫停節目錄製。（微博@余景天）

北京廣電局周二稱，高度重視群眾舉報《青春有你》第三季存在的相關問題，已第一時間約談愛奇藝相關負責人，要求該平台嚴格落實廣電行政部門有關管理規定，完善節目管理制度，認真核查並整改存在的問題。根據網相關管理規定，現責令愛奇藝暫停《青春有你》第三季節目錄制。

節目暫停錄製消息公布後，《青春有你》節目組官方微博也立即發文表態稱，對此誠懇接受和堅決服從，並承諾會完善節目管理制度，認真核查並整改存在的問題，「感謝各界對節目的關心和監督，對其中出現的問題我們深表歉意。」

不少網民把節目停錄的矛頭指向近日遭負面新聞纏身的選手余景天。余景天曾在韓國參加《PRODUCE X 101》，今年參加《青春有你3》後人氣翻紅。日前有網民爆料，余景天父母所經營KTV涉嫌賣淫販毒，當地媒體還曾公開報道過類似內容，甚至在判決書網站上，還能查到疑似余景天父母的判決書。雖然余景天的經紀公司及余母已發聲明闢謠，但網民要余景天退賽聲浪不斷。

余景天的經紀公司則於周三（5月5日）發表聲明稱，「近日關於我司藝人余景天的各類信息佔用了社會公共資源，給大家帶來了困擾，在此代表我司及藝人表達誠摯的歉意，同時，因藝人個人身體原因，無法繼續參與相關工作，決定退出目前的節目錄製」。

除了選手爆出醜聞外，《青春有你3》粉絲「為打投偶像把牛奶倒入坑渠」的行為也遭到《新華社》等官媒狠批。事緣一段倒牛奶的影片近日在網上引起熱議，據稱這是《青春有你》的粉絲買奶後喝不完，讓工人直接將牛奶倒入坑渠。

《青春有你》的投票機制是粉絲需要購買特定品牌的牛奶，然後通過掃描牛奶瓶蓋上的QR code投票，因此有許多粉絲為了多給偶像投票，一次過購入大量牛奶。網絡流傳的影片顯示，一群大爺大媽坐在一個坑渠旁，他們熟練地打開牛奶，把瓶蓋留下然後毫不猶豫地將牛奶倒入前面的坑溝。

《新華社》周二發文批評，稱「大量牛奶被倒」的背後，是以浪費和揮霍為代價的吸睛牟利，「是對勞動的不尊重、對法律的褻瀆和蔑視，其最終結果是誤導、侵蝕了青年人的追求和三觀，不只是把牛奶倒溝裏，而是把青年人帶溝裏。」

文章亦不點名批評《青春有你》節目稱，「策劃這種打投方式之初，有沒有考慮到可能造成大量浪費的風險？有沒有想過本該承擔的社會責任？在這個前有勞動節後過青年節的假期，這樣的節目、這種營銷方式又將給青年人造成怎樣的不良影響和引導？」