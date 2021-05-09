最大「超級血月」26日現身必有災難？　台氣象專家：每年也常發生

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-09 08:15

睽違3年「超級血月」將於5月26日現身，而且將是最大的月全食，傍晚19時9分至19時28分為月面全食階段，可看見暗紅色的大滿月月面。此外，自古流傳一說法，超級血月出現必有災難，2014年出現血月現象，隔天就發生南韓世越號沈船事件，讓人不寒而慄。

台灣中央氣象局指出，月全食將於26日發生，16時46分起「半影食始」揭開序幕，接著17時45分「初虧」、19時9分「食既」、19時19分「食甚」、19時28分「生光」、20時53分「復圓」，最後21時51分「半影食終」，結束歷時5小時5分鐘的全食階段。

由於此次適逢年度最大滿月，將迎來最大的月全食，當天傍晚18時30分左右月亮東升後，就可見月食過程，19時9分至19時28分此段時間，可見到暗紅色的大滿月月面，「超級血月」將現身。

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雖然是罕見的奇景，但不少預言顯示「超級血月」出現，就象徵著有大災難來襲。事實上，真有發生過幾起巧合事件，2003年出現血月奇觀，豈料大陸廣東爆發SARS疫情；2014年4月15日再度出現血月奇觀，隔天就發生南韓「世越號」沉船悲劇，共有304人罹難，詭異巧合令人不寒而慄。

台灣氣象專家彭啟明3月在社交平台指出，過去每年也常發生紅月，只是不見得有看到，紅色月亮其實是常見的天文現象。至於為何會有血月發生，氣象局表示，當太陽光經過地球大氣層時，藍色光會散射掉，但通過地球大氣的折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，所以全食時的月亮看起來就是似血的暗紅色。

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