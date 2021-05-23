「華為渣男」爆料文微博瘋傳　10多女生遭騙色　愛打女人偷拍床照

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-23 08:00

華為員工劉坤峰近日遭女友爆料，他在交往期間多次出軌，利用聊天交友軟體騙砲10多人，攤牌和他理論時，他竟然還回嗆「哪個男的不髒？只是屌絲（失敗者）們沒本事睡不到女的」，長篇爆料文在微博被瘋傳。

打女人、偷拍、害女友染性病 點擊放大瀏覽劉坤峰女友的爆料原文及相關照片▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

女友用劉坤峰的帳號發文表示，劉坤峰除了約砲10多人，「有一個小號專門用來養魚，上面多達1000個女生」，還和另外2個女生長期交往，「打著談戀愛的幌子在騙砲」，其中一個維持一年多，「出軌導致我支原體衣原體感染，吃藥一個月痊癒」。

女友接著控訴，劉坤峰甚至會偷拍約砲床照，隨身碟裡還有一堆他在地鐵、街上偷拍的圖片，每當提起出軌的事，劉坤峰不耐煩就會使用暴力，「抽我耳光已有20多次，提刀相向一次」，更反駁：「哪個男的不髒？只是屌絲們沒本事睡不到女的，我坑蒙拐騙能睡那麼多是我的實力，你曝光我無所謂，男人看了羨慕女人看了沉默，華為的人本來就愛嫖。」

「我不願意毀了誰，只是一個騙了無數女孩的渣男，我只有曝光他，才能讓他往後收斂。」女友也說，「他感情方面的渣，從不影響他是個兢兢業業的好職員」，將事情公開後，會把手機郵寄還給劉坤峰，「刪了朋友圈，你重新做人」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】