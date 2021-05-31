河南頑童拍打大銀幕致損毀　家長駁斥：戲院未告知不可觸摸

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-31 17:00

河南洛陽有小童上周六（29日）在戲院觀影，期間不停走動並拍打大銀幕近半小時，最終導致大銀幕損壞，家長或需賠償約兩萬元（人民幣，下同）。惟家長反駁稱，戲院未告知大銀幕不可觸摸。 涉事戲院透露，當時已立即報警處理，惟警方指涉事者為未成年人，無法約束，建議雙方協商或以行律途徑解決。對此，戲院感到無奈。

小童觀影期間不停走動並拍打銀幕。（影片截圖）

事發當日，戲院值班經理透過閉路電視，發現一名小童在觀影時不停跑跑跳跳，不僅來回走動影響觀影，更多次用手觸碰和拍打大銀幕。工作人員袁先生稱，翻查閉路電視紀錄後，發現該小童在大銀幕前玩耍近半小時，期間多次拍打大銀幕，但家長並未上前阻止。

袁先生稱，觀影途中，戲院試圖與家長溝通，但對方不太配合，戲院於是報警處理。他表示，雙方協商過程中，孩子家長認為戲院未有向每位觀影者明言大銀幕不可觸碰，因此應負上較大責任，且孩子在觀影中發生此事，其身心亦受到一定影響。

戲院經理介紹，事後已向事發影廳內的30位顧客賠付，而孩子家長只留了一個電話號碼。金屬銀幕受到外力破壞後無法修復，只能換新，而新銀幕再加上安裝費約需1.5萬至1.8萬。他表示，由於5月30日的電影票已預售，該影廳當天仍然放映，至5月31日才停場，而單廳淡季停場一天的票房損失約有3000至4000元。

（觀察者網）