遼寧沈陽數十位老人每日公園內大笑一小時　冀在快樂中治病

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-22 22:26

遼寧瀋陽有一處公園，每日都有數十名老年人相約於此、仰天大笑一小時，以達到在快樂中治病的效果。 對此，有醫生還證實，大笑不僅可以緩解心理和精神上的疾病，還可以有效地提高身體免疫力。

據《梨視頻》報道，在瀋陽市蘇家屯區的一處公園內，每日都有數十名老人在此進行早晚各半個小時的大笑活動。據了解，他們都是微信群組「大笑群」中的成員，為了達到以笑健身、以快樂心態治病的效果而相聚於此。

據「大笑群」群主胡女士介紹稱，自己曾因心臟病導致被送院急救兩次，後來經過傳統文化的學習，掌握了通過大笑幫助健身以及治病的方法，「有病治病，沒病健身」。

胡女士還表示，蘇家屯區公園的「大笑群」已經建立逾3年，而「大笑群」群組的規模還在不斷擴大，目前在全國已經有14個群組，每個群組中有500名成員，「大家都在快樂中健康，好多人的疾病都得到治療和緩解」。

亦有「大笑群」群成員表示，在加入大笑活動半個月後，心情就得到改善。

但有網民質疑：

「我就好奇不是發自內心的笑有用嗎」。 「我現在去還來得及嗎，活到99？」。 「沒有影響到其他人的話，也是沒問題的吧」。 「希望我年紀大的時候，能相信科學，少些莫名其妙的行為」。 「真能笑一笑，十年少嗎」。

對此，瀋陽市第五人民醫院的譚志剛醫生表示，人們大笑後會導致呼吸加快，從而提升肺活量，達到改善呼吸、提升精神狀態、身體多塊肌肉放鬆的效果。此外，大笑對於緩解精神以及心理上的疾病亦有很大的益處。

但是，譚志剛醫生就提醒，大笑健身的方式並不適合所有人，因大笑後血壓容易升高，對於患有心腦血管疾病的人群存在一定的安全隱患。