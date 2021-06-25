川婦撿年幼「野貓」回家養　卻發現竟為國家二級保護動物「豹貓」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-25 13:00

居於四川樂山市五通橋區蔡金鎮的村民楊婆婆，於大半年前在山上發現一隻「野貓」，遂好心帶回家當寵物精心飼養，未料原來其是國家二級保護動物的「豹貓」。周二（22日），她決定將豹貓交予自然資源局工作人員，目前豹貓已被安全轉移到樂山市野生動物救助站。

去年約九十月份期間，楊婆婆某日上山採摘鬥雞菇，結果發現一隻年幼的「野貓」，當時牠連眼睛都還沒完全睜開。由於一向喜歡小動物，並有飼養經驗，心疼並怕「野貓」在山上餓死或凍死的她，遂決定將其帶回家。一開始，「野貓」不會主動進食，為此楊婆婆餵了牠兩個多月的牛奶，見證其成長。

後來，楊婆婆發現牠和其它貓走路的姿勢不太一樣，花紋也越來越明顯，不像普通的貓，開始心生疑問。直到近期，一位親屬幫忙拍攝照片並請教專業人士後，才發現飼養了大半年的寵物原來是國家二級保護動物的豹貓，其已列入《中國瀕危動物紅皮書》等級，屬易危物種。

帶隊進行情況調查以及交接工作的五通橋區自然資源局林政股股長余萍珍表示，該豹貓重逾5公斤，總長度為60至70厘米，每當生人親近時，會不時發出陣陣哀嚎、低吼，具有相當的攻擊意識。然而，由於楊婆婆平日當家貓一樣定時餵養該豹貓，使得其自主覓食能力有所欠缺。據介紹，豹貓主要於山地林區、郊野灌叢和林緣村寨附近棲息，五通橋區近2年不時會發現其蹤影。