湖南漢患淋巴瘤一個月暴瘦逾15公斤　或長期熬夜工作所致

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-02 10:00

湖南長沙一名36歲廖姓男子早前開始腰痛，惟他以為是腎結石復發而不以為然，但在症狀持續逾一個月仍未見好轉下，他決定檢查，結果輾轉多家醫院，期間暴瘦超過15公斤後才確診為霍奇金淋巴瘤，由此開始化療。廖男指，自己長期熬夜工作，飲食也不規律，且經常會接觸化學用品；醫生也表示，這都可能成為淋巴癌的病因。

起初，由於腰痛的程度、症狀和位置與自己以前腎結石發病時的一樣，廖男以為自己只是腎結石復發，於是只在藥店買藥吃了事，詎料個多月也不奏效，遂到醫院拍片檢查，結果發現腎上根本沒有結石，反而腹部及腹股溝處有腫塊。談起確診過程，廖男有些無奈，因一開始去大醫院檢查時，醫生說他可能是淋巴增生或淋巴瘤，其後做了手術活檢，2個月仍沒結果。而期間醫院也不敢給他開藥，他每天只能吃止痛藥，最嚴重時根本沒法入睡，傍晚就會開始發燒等，導致一晚要換十幾套衣服，而他一個月內更暴瘦逾15公斤。

在輾轉兩家醫院、歷經3個月後，廖男終於確診，惟由於在綜合醫院等不到床位，害怕耽誤治療的他遂轉院至長沙珂信腫瘤醫院治療，主管醫生曹運新立即為其安排MDT多學科會診，確定了以化療為主的治療方案。談起治療，他慶幸自己做了對的選擇，因為化療的第二天他就不痛也不發燒了，而且也沒嘔吐和疼痛等。目前，廖男已在接受第5個療程，腫瘤控制進展理想。

據指，從事手機維修工作的廖男工時過長、經常熬夜，且日常會會接觸工業乙醇等化學用品，再加上飲食不規律也從不運動，導致他體重曾一度接近百公斤。對此曹運新表示，處於輻射、病毒、化學藥品等環境中或長期承受過大工作壓力，導致精神緊張、心理壓力大、生活作息不規律等，容易影響人體抵抗力，這都可能是淋巴癌的病因。