喪偶後再組特殊家庭照顧6老3孩　四川漢孝老愛親入選「好人榜」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-03 18:00

家住四川遂寧安居區攔江鎮的58歲男子田永富近日接到鎮幹部通知，指自己因贍養照顧老人的事蹟，入了「2021年第二季度四川好人榜」。原來，這位外表老實的中年漢大有故事，其首任妻子張瓊芳早年因病去世後，他便獨力撫養一對年幼子女、自己母親以及張的父母。 後來他重組家庭，新伴周秀瓊同樣經歷過喪偶，需撫養年幼的女兒及前夫的母親、自己的父母。就這樣，他們組成了一個擁有3個子女、兩個家婆、兩對岳父母的特殊家庭，且其樂融融，令周圍很多人為之感動。

1981年開始，田永富就在鎮上修單車，後來又開始維修、銷售電單車，因此素有「田摩托」之稱。不過背景遠沒有那麼簡單，關於自己的過去，他表示可以拍一部電影。

30多年前，當時一窮二白的他和張瓊芳結婚，在鎮上買了房子，1萬多元（人民幣．下同）中就借了8000元，但多年來總算把生活堅守下來。2000年，他為了一場大病花了5萬多元醫藥費，詎料翌年妻子也生病了，最終他在2002年經歷喪偶之痛，並開始獨力扛起養家責任。

田永富與現任妻子周秀瓊。（紅星新聞）

2003年，田永富經介紹與周秀瓊結婚，重組家庭，不過巧合的是新伴與他經歷類似，也是個有故事的人，需一個人帶着10來歲的女兒，還要照顧年邁的家婆。田表示，當時「真的是窮」，連婚禮也是借了2000元才辦成；周則指田起初看起來像個老頭，瘦得不到50公斤，後來聽說他勤勞、心好，才走到了一起。

自此，這對並不富裕的夫妻需贍養照顧6個老人，即田永富母親，周秀瓊父母，田永富前岳父母，周秀瓊前家婆，還有3個孩子，這種局面至少持續十多年，直到部分老人離世，孩子們長大自立。

田永富夫妻倆和田永富首任妻子的父母。（紅星新聞）

在剛結婚那會，田永富每隔兩天就會和周秀瓊到鄉下探望周的前家婆王素清，兩年後，因不忍對方孤苦伶仃地生活，他們決定把老人接回家一起住。雖然王素清體弱多病，需長期吃藥，晚年又患上認知障礙症，完全不能自理，但夫妻倆卻總是全心全意地照顧着老人家，沒半分怨言。至於田永富的母親也同樣多病，作為家中長子的他遂把母親也接回家，並在鄰居處租了一間屋子給母親養老。

此外，逢年過節時，夫妻倆都會請家中老人一起吃飯，場面其樂融融，田永富75歲的前岳父張達榮更是對女婿讚不絕口，「這麼多年，這個女婿就像親兒子一樣」。

田永富入榜「2021年第二季度四川好人榜」。（紅星新聞）

田永富對老人們的好，也看在外人眼中，攔江鎮會元社區婦聯主席吳曉玲表示，他們的事蹟早在攔江鎮被廣泛傳揚，又認為組合家庭做到這樣真的很難得。近日，田永富入榜「2021年第二季度四川好人榜」，不過他不以為然，第一反應只是：「這都是小事情，咋還頒獎了？」對田永富來說，一家人和和睦睦，就是最大的幸福。