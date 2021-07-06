四川少年中考前忠白血病　父母隱瞞實情事後才悉兒子早已知道

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-06 18:30

四川攀枝花市15歲初中畢業生小石，今年中考前幾天被查出患有急性髓系白血病，其父石正偉為讓兒子安心考試，決定和妻子對孩子隱瞞病情，直到近日才將真相告訴兒子。 詎料，原來小石早就在無意間知道自己患上了白血病，到頭來反而是兒子不想父母擔心而不想說出來。而攀枝花的中考成績公佈後，小石也以511分超過了該市普通高中錄取最低控制分數線505分。 石正偉透露，兒子希望將來成為一名護士以幫助更多的人。

小石中考前幾天被查出患有急性髓系白血病。（紅星新聞）

石正偉表示，他們一家住在攀枝花市仁和區同德鎮道中橋村，小石是自己的獨生子，家境雖不不富裕，但總算幸福和美。可是生活的寧靜終被打破，6月初，小石開始有頭暈、噁心等症狀，一開始以為只是感冒，但在吃了藥並沒有好轉，沒過幾天又出現發燒症狀後，遂被送到攀枝花第五人民醫院、攀枝花市中心醫院檢查，結果均確診為急性髓系白血病M2，令石正偉和妻子晴天霹靂。醫生表示，小石患的是急性白血病，目前臨床治療的主要方式是骨髓移植，醫院並要求立即住院。

可是，由於離中考只有幾天時間，石正偉決定在兒子住院期間想法隱瞞着實情，並向醫護表示若兒子問起，只能說他是嚴重的貧血，需要輸血。就這樣，雖然醫生已表示孩子隨時可能有生命危險，不建議參加中考，但小石還是拖着虛弱的身體，努力在醫院病床上溫習備考，最終如願參加完中考。石正偉還表示，兒子本來是報了藝體特長生，但由於住院沒有參加專業測試，就放棄了。

小石被下病重通知書。（紅星新聞）

至近日，石正偉決定對兒子道出實情，不過令人意想不到的是，聽了父親的話的小石一臉平靜地說自己其實早已知道。原來，石正偉此前專門為了兒子在網絡上發起籌款，而小石卻無意間在手機上看到了籌款鏈接，但他為了不讓父母擔心，便配合演出。

現時，小石仍在醫院接受化療，醫療費已花了10餘萬元（人民幣．下同），後續可能還需要數十萬元甚至更多以進行骨髓移植，靠開貨車維生的石正偉及其沒正式工作的妻子為此背負了巨大壓力。幸好，小石的親朋戚友及老師同學們都很關心他，目前石家已獲3000多人伸出援手，籌款了8.3萬餘元。石正偉表示，兒子很想學醫，準備讀職業技術學校，而為了孩子，他會堅持下去。