中國成功防控背後的無名英雄們　3個深圳平凡人的家居隔離日記

六月的深圳，持續的高溫和奔騰的雷雨交織，深圳人的心情同樣忐忑。有的人經歷3輪核酸後吐槽太痛苦，有的人把「寧願被綠，永不涉黃」當做段子調侃，殊不知，還有一群深圳人的健康碼直接變成了醒目的紅色，他們已經做了不下10次核酸，他們時隔1年多，在家中、出租屋或是酒店再次進行着「隔離生活」。我們將目光投向隔離中的深圳人，有人深覺親情可貴，有人從焦慮到平和，也有人自得其樂。



面對突如其來的封樓，川川有些驚慌失措。6月18日，周五，她原本約了朋友下班吃飯。午休醒來，卻從同事那聽到公司所在的後海航天科技廣場已經被封樓，只進不出。

她隨即取消了約飯計劃，還跟朋友抱怨了一句，「不知道能不能準時下班」。此時，她收到的消息，還只是「等待進一步通知」，大家紛紛猜測是有疑似病例。

沒多久，樓下駛來幾輛大巴，一大批全副武裝的工作人員從車上下來，開始對辦公區域進行消殺，消毒水的味道在大樓裏瀰漫開來……

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「我一直到下午4點半左右才看到群裏有說確診案例在A座，雖然不知道是消息是否準確，但跟自己還有一定距離，總算是安心了些。」她回憶道。只是下午進行的核酸檢測，徹底打破了川川「準時下班」的幻想，辦公大樓6000多人，他們公司的檢測時間排到了6點半，測完還需要等檢測結果出來。周五晚上，原本是打工人最放鬆的時段，此時大家只能坐在自己的工位上，繼續焦急地等待。10點多，她開始不抱希望，發微信跟朋友說：「今晚可能要通宵了。」直至晚上11點，核酸檢測結果陸續出來。川川又燃起了解封回家的希望，在此之前，她已經記不清刷新了多少次粵康碼。

晚上8點，南山政府給大樓裏的人員都訂了盒飯。11點47分，深圳衛健委在公眾號發布文章《深圳新增2例新冠肺炎確診病例》，這是川川和同事在封樓後得到的最確定靠譜的消息。但他們收到的通知仍是「等待進一步的通知」。這一夜，有人趴在桌子上睡覺，有人躺沙發，還有人拿出毯子打地舖，有人玩起狼人殺，也有人仍在加班工作……川川徹夜無眠，凌晨2點在朋友圈發布了幾張圖片，寫着「真的是很難忘的經歷了」。

6月19日早上5點半，廣播響起，通知人員分行政區到樓下廣場集合，密接、次密接等重點人員全部已在昨晚被轉運隔離，剩下的人員則需要「14天居家/定點酒店隔離」或「7天健康監測」，川川屬於前者。她住羅湖區，被告知隔離酒店已滿房，最終她的家人被安置在小區附近的酒店居住，川川進行居家隔離，這時她的健康碼變成了紅色，底下標註着「居家隔離人員」。14天裏，川川需要做10次核酸檢測，前七天每天一測，後七天測三次，防疫人員上門採樣。 「每次做核酸，喉嚨和鼻子都要被捅，我已經麻了。」除此之外，她每天還需要在社區的微信群裏報備體溫，一天量3次，以及填寫公司問卷，報備信息。

今年3月，川川入職新公司，6月18日當天她剛剛提交了工作轉正申請，還未等到領導的審批，全公司員工都被隔離了。隔離期間，川川依然需要打卡上班，她手頭還有一個策劃案未完成，線下會議全部搬到了線上，「雖然我的工作不太依賴線下，但是現在大家只能在線上辦公，效率低了不少。」如今，川川的家門仍貼着「居家隔離」的封條，門口斜上方，安裝了一個攝像頭，射燈正正照着家門口。媽媽隔着玻璃門，給她拍了一張照片。有時候，川川爸媽會來到家門口，隔着門和她聊聊天。周末兩天，媽媽就在酒店裏用電磁爐燒兩個菜，打包好，放在家門口，「以前會覺得爸媽的付出理所應當，現在才知道他們始終是我最堅實的依靠。」在隔離的第10天，川川如願收穫了轉正通知，「原本還想着轉正那天要和朋友慶祝一下，現在只希望早日結束隔離，大家都健康平安地活着就行。」

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Ruby得知被隔離的消息，比川川早上幾個小時。6月18日早上8點半，Ruby像往常一樣出門上班，一下樓就看到社區保安在拉警戒線，走到村口，她被告知已封村，只進不出。19日，深圳衛健委凌晨發布通告「寶安區福永街道下十圍商住街71號新藍天公寓由低風險地區調整為中風險地區。」這是今年疫情發生以來，深圳第一個中風險地區。下十圍市場的其中一個出入口，隔離第一天，不給進出。「都說深圳廣州東莞是決賽圈，沒想到自己竟是決賽圈種子選手。」Ruby從小和家人居住在下十圍村，她家距離新藍天公寓不到200米，屬於封閉管理區，可以在規定範圍內活動。她有個朋友也居住這一片，只是那棟樓有密接，「做核酸也只能到一樓，不能出樓。」

當天晚上7點多，隔離區居民開始做第一次核酸檢測，11點多，檢測結果就出來了。凌晨1點，Ruby從窗戶望下去，看到工作人員仍未休息，在多個進出入口設置水馬圍欄，在每個區域點搭置臨時帳篷和貨物架。比人高的水馬圍欄將通往村口的道路截成兩段，起先，封閉區內的居民在此，可以站上椅子，探出頭伸出手，等待着外圈的居民幫忙轉送外賣，也有騎手根據居民指示，送到圍欄外的不同位置。隔離第二天，封閉區內圈的居民在等外圈的居民幫忙轉送外賣。6月21日，下十圍村又增1例確診病例，與第一例確診者的居住樓相距不到50米，下十圍加強了對中心區域位置的管控。之後居民購買的外賣、米糧油氣等生活物資，統一集中到社區的兩個防控檢驗點，由工作人員進行分揀，同片區域的物資統一配送，送到樓下再通知居民下樓自取。

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隔離的第3天，Ruby第一次感到焦慮——家裏沒有餘糧了。她開始在各大外賣平台上搜索，要麼菜都空了，要麼不配送，要麼所剩無幾……最終她點的食材外送歷時兩個半小時才拿到。「焦慮瞬間就出來了，不知道封村的日子何時到頭」。Ruby曾向好朋友求助，想請她幫忙送一些食材和日用品到村口，遭到了朋友的拒絕，理由是擔心一靠近下十圍村，健康碼就變黃了。這讓她非常難過，但過後也釋然了，「能靠自己還是靠自己吧，人家幫你是情分，不幫是本分。」此後，Ruby不願再麻煩別人，缺什麼東西都會自己點跑腿外送。但由於點外賣的人太多了，工作人員要進按區域行分揀再配送，基本上拿到都要等2個半小時左右。「工作人員的工作量挺大的，時間是久了點，但也能理解。」

6月22日凌晨，暴雨驟至，早上7點，深圳天氣發布暴雨紅色預警。以往，Ruby會盼着公司群裏在家辦公的消息，如今她卻嚮往着外面的世界，這已經是她在家辦公的第五天了。她從事電商工作的，基本工作都可以通過電腦完成，有一些自己無法在家處理的，就和在公司辦公的同事溝通完成。吃完午飯，暴雨仍未停歇。她看向窗外，工作人員們正在領午飯的快餐，因為沒有撐傘，防護服都被雨水打濕貼到了身上。他們走到店舖屋簷下，有的把電動車座位當成飯桌，有的把椅子當成飯桌，匆匆地解決……「真切感受到了，什麼是‘歲月靜好，只是有人替你負重前行’，能在家吹着空調吃着熱飯已經很幸福了。最辛苦的是一線工作人員，我們能做的，就是配合而已。」大雨過後，居民們上天台「放風」，大家都自覺戴着口罩保持距離。從一開始的緊張到失落再到淡然，隔離期讓Ruby有了更多時間去思考問題，「更多是心理上的煎熬，誰知道會不會下一個就是自己呢？」閒暇時間她就陪着父母聊聊家常，經過這次的隔離，她和父母的感情增進了不少。「現在一切都很平靜，我也漸漸習慣了這樣的生活，整個社區都格外安靜，一切都會慢慢變好的。」

在各大社交平台搜索「隔離日記」 ，可以看到眾多文字和影像，隔離者記錄下他們別樣的心情，有彷徨無助，有焦躁不安，有平靜如水，有知足幸福，從中我們也看到了一線工作人員的辛勞付出，看到深圳疫情防控的高效和精準。6月14日報告的確診病例所居住的南山區南富苑一街四號小區，亦早已正式解封。相信在所有一線工作人員的努力以及所有被隔離市民的齊心合力下，中風險地區很快會被撤銷，所有封控區域也會很快解封。深圳加油！深圳人加油！

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