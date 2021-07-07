雲南北遷野生象群兩母象產生激烈矛盾　專家認為或屬等級爭鬥

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-07-07 12:22

十四隻亞洲象，自去年3月離開雲南西雙版納保護區一路北上後，一直備受關注。周二（6日），有無人機監測到兩隻母象發生矛盾打鬧的畫面，母象中間還有一隻公象在「勸架」。

根據亞洲象搜尋監測隊的監測畫面顯示，十四隻亞洲象在行進過程中，有兩隻母象突然發生衝突。牠們互相咬鼻子、用腳互踢、甚至還用鼻子拉扯對方的尾巴。在追逐的過程中，一隻母象還因雨後地滑不慎跌倒。

畫面還顯示，在兩隻母象打架期間，有一隻公象一直在中間「勸架」。公象用鼻子和頭部去安撫正在打鬧的母象，還曾試著將身體擋在兩隻母象中間，阻止衝突。

就此，有專家認為，象群內部發生矛盾屬於正常行為，畫面中的兩隻母象亦有大小之分，其中身體已經成年的母象一直在謙讓未成年的母象。

亦有專家表示，公象打架的場面較為常見，母象激烈打鬥的畫面還是第一次監測到，「公象打架可以從早上打到晚上，但母象打鬥還是第一次見到。這應該屬於象群群體生活中的等級爭鬥，通過爭鬥確定在群體生活中的地位。」

此外，有雲南省森林消防總隊野生亞洲象監測隊員稱，剛開始發現兩隻母象打鬧時以為是在玩耍，後發現實為爭鬥，並為此感到緊張。該監測隊員還說，在公象的勸導下，三隻象最終和解，「看到這個畫面我們也就放鬆了一點。」