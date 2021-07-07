湖北17歲中專生跳樓亡　工廠實習日做11小時　副校長：願以死謝罪

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-07 13:15

湖北十堰丹江口市漢江科技學校17歲中專生余駿（化名），上月25日在深圳工廠實習期間跳樓輕生。《今日頭條》報道，余駿及其他實習生每日都要工作12小時，又要晝夜顛倒在夜間工作，曾多次請假遭拒後被當成曠工。 受事件影響，該校在深圳實習的學生已於上周五（2日）中止實習，返回丹江口。教育部職教司已派人進駐該校，參與調查。該校副校長表示，若調查結論出來後認定責任，「我願意以死謝罪」。

涉事的漢江科技學校。（今日頭條）

報道指，6月10日，包括余駿在內的2019級計算機專業的90多名學生，按照學校的要求，被安排到深圳的工廠實習。有學生反映，他們被當作普通工人一樣，分配在不同的生產線，每天工作12小時，期間只有1小時的吃飯時間；由於工作要體力勞動，不少學生都難以忍受，尤其是返夜更的學生常被生產線管理員記錄「上班時打瞌睡」。

生產線管理員會向老師匯報違反紀律的學生，再由老師在班級群中通報批評。 6月19日，老師通報兩名學生因身體原因被遣返回十堰，另一名學生因兩次曠工、屢教不改、態度惡劣，被開除學籍。

晝夜顛倒的夜更讓不少學生難受，加上余駿本來有胃病，白天睡覺未能吃飯，導致他身體狀況轉差，但生產線管理員胡某軍沒有同意他調早更的請求。此前，余駿曾3次請假，均被胡某軍拒絕並通知老師，因而記錄了3次「曠工」。

6月23日晚上，余駿搬箱時撞到頭部、眼鏡破爛，胡某軍用膠帶簡單處理後要他繼續上班。24日晚上班前，余駿向生產線管理員請假，並寫下假紙，惟翌日（25日）卻被指責第4次曠工，「如果再曠工一次，堅決開除學籍」。

雖然余駿有寫假紙，但遠在十堰的班主任仍打電話指責他「4次曠工」，並通知家長。父親余澤偉知悉後，鼓勵兒子堅持實習完，「不實習，明年就拿不到畢業證，你就不能當兵」。隨後，班主任在微信群中向余駿發出曠工的通報：「嚴重警告，如有下次堅決開除」。

6月25日上午10時28分，余駿從深圳市華高王氏科技有限公司宿舍6樓的露台跳下，送院搶救後，當天中午12時被宣布死亡。6月30日，在深圳市寶安區公安、勞動部門的協調下，涉事公司向死者家屬支付賠償金。次日，余駿的遺體被火化，並被帶回老家。

針對余駿自殺事件，分管學生工作的副校長楊金銀表示，此次學生自殺身亡後，他心情非常沉重，壓力非常大，目前正在等待調查結果。若有違法、違規違紀的地方，他願意接受法律法規的嚴懲，「我願意以死謝罪」。