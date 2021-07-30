河南暴雨｜Benz男拒不移車致25輛車被淹　辯稱無人提醒不怕被起訴

河南多地上周二（20）遇上特大暴雨，省會鄭州出現嚴重積水和內澇，不少屋苑的地下車庫也成為重災區。此前微博流傳一段影片顯示，某屋苑的一名Benz（平治）車主將愛車停在最高處，阻擋了唯一一個停車場出口，導致場內全部車輛無法駛出被淹，Benz車則完好無損。



事件引發網絡熱議，不少人都批評Benz車主非常自私，更有受害車主表示已聯繫律師準備起訴他。惟Benz車主卻辯稱當晚有沙袋在前面阻礙前進，且沒有收到任何移車提醒，「我一點責任都沒有。」



圖中左邊的Benz車停在最高處，阻擋了唯一一個停車場出口。（影片截圖）

早前有車主拍攝的事發時情況，在水位還沒灌滿車庫時，Benz車主當時就在現場，但他拒絕後方車主的移車請求。多位車主在雨中勸喻無果，「咋協商都不給開，我們兩輛車出不去。光你的車值錢，我的不值錢啊。」另外幾位車主同樣表示，「喊他出去不出去，停門口，後面車都淹完了」、「我給你們求半天了，你們就往外挪一點。」

大雨過後，車主到停車場查看，影片可見Benz車完好無損，其他車輛被淹後則被淤泥覆蓋。由於地下車庫地勢較低，車庫內仍有積水，部分車輛的車身仍然浸在水中，無法移動。

涉事屋苑的業主張先生是目擊者之一，據他憶述，雨水湧入停車場的時候，物業公司在業主群組通知大家移車，但最重要的出口卻被Benz車阻擋，「當時後面還排了一輛寶馬，寶馬後面排了一輛大眾（Volkswagen），地庫裡面還有英菲尼迪（Infiniti）等25輛汽車。」張先生說，Benz車主到現場後表示，自己的車比較昂貴，底盤低，開出去會被院子的積水浸泡。

據悉，有車主曾向Benz車主表示，對方可以先讓路他們把車駛出，然後Benz車再停回原處，可是雙方沒有談妥。還有居民表示，事發後第三天Benz車主才將車輛駛離停車場，其他業主才能把車輛拖出。

有內地律師認為，事件中的Benz車主經多人提醒，長時間未予移動車輛，採取的措施已超過必要限度且造成巨大損失，屬於避險不當行為，需要對其行為失當承擔民事賠償責任。

Benz車主事後回應表示，當時前面出不去，是因為有沙袋阻擋。但其他業主拍攝的照片顯示，Benz車當時完全可以駛出車庫。物業管理公司職員也確認，不存在沙袋堵塞的問題。

此外，Benz車主還辯稱，自己當時沒有收到任何人的挪車提醒，所以自己一點責任都沒有，並表示受損車輛車主可以走法律程序。受害車劉先生則表示，已經找到律師準備起訴Benz車主。