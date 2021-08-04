曾寫下「世界很大想去看看」辭職信　女教師歸來現狀惹熱議

曾經以一封「世界那麼大，我想去看看」的辭職信轟動網絡的鄭州女教師近日現身公眾視野，歸來現狀也一同曝光，再次引發網絡熱議。



據內媒《環球人物》報道，7月10日，顧少強出現在鄭州一個脱口秀活動上，引發外界關注，很多網友以為她轉行成了脱口秀演員。

6年前也就是2015年，她的一封辭職信讓無數網友心潮起伏，上面只有短短的一句話：「世界那麼大，我想去看看。」

6年後，她再次出現在公眾視野裏，身份變得混雜：民宿客棧老闆娘、4歲孩子的母親、心理諮詢師、古琴愛好者……

據報道，顧少強解釋稱脱口秀活動是一個朋友辦的，自己上去講了一段不太正宗的脱口秀。她透露自己最近住在老家鄭州，帶着女兒、陪着母親，丈夫則在成都經營他們的客棧。

顧少強因為一封有個性的辭職信在2015年火遍中國全網。她當時是河南省實驗中學教師，屬於中國人常說的「鐵飯碗」，但卻以想出去看世界這樣的理由辭職。這封簡短的辭職信當時被網友評作是「史上最具情懷的辭職信，沒有之一」，並逐漸在網絡上匯聚成一場「心靈共鳴」的狂歡。

然而時隔多年，當顧少強再次進入媒體鏡頭時，並沒有像人們設想的那樣講述一個「周遊世界」的故事。網絡出現不同聲音，「說好的看世界呢？」、「怎麼剛出發幾個月就留在了成都，開始秀恩愛、做起了生意？」、「沒錢哪有說走就走的底氣？」

對於外界的關注和議論，顧少強表示，辭職只是根據自己當時的情況做出的決定，後來結婚、定居成都、開客棧也是如此。「所有的選擇和規劃，只要遵從自己當時的想法就好了。如果被別人掌控，會很痛苦。」

很多人覺得她沒有完成「看世界」的夢想就回歸了柴米油鹽，說明理想還是沒有戰勝現實。對此，顧少強表示，「我想做的事情都努力去做了，並沒有停留在夢想的階段。世界上的路，有一條是你必須走的，有一條是你想走的。我把兩條路變成了一條路，走得很歡暢，不會這山望着那山高。」

顧少強說，當初辭職的那一刻，從沒想做什麼環球旅行。她只是想看更多的風景，享受更好的人生。這就是她的終極目標。