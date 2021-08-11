羅志祥第二？　內地歌手霍尊遭9年女友指控約砲出軌兼欺騙感情

內地藝人吳亦凡涉嫌強姦罪，被北京朝陽警方刑事拘留，事件至今仍在發酵。而內地男歌手霍尊也疑似出事，這位昔日的翩翩公子被指控是始亂終棄的「渣男」。



陳露發表千字長文，控訴霍尊涉嫌戀愛期間出軌（點圖放大）：

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前不久，吳亦凡與網紅都美竹之間的事鬧得沸沸揚揚，起因是因為吳亦凡在戀愛期間拋棄了都美竹，後來還挖出諸多事情。讓人們看到了娛樂圈中不乾淨之事。

最近，類似的劇情又出現了，主角則是霍尊。8月10日，霍尊前女友陳露在官宣戀情的第三天也未等到霍尊的回應，當晚，她發長文講述與霍尊的九年感情，並曬出與霍尊的日常照片。陳露表示自己被單方面分手，霍尊還對自己進行了冷暴力，並指出霍尊曾約炮、出軌，陳露表示有截屏證據和聊天記錄。

陳露此舉跟網紅周揚青報復羅志祥手法幾乎一樣。在2020年4月，周宣布和羅結束九年戀情，並爆料羅出軌、私生活混亂。

陳露的長文曝光後引發網友熱議，網友紛紛痛斥霍尊「渣男」，關於他的各種八卦段子甚囂塵上，面對鋪天蓋地的指責和質疑，霍尊和他的團隊卻始終沉默。

陳露的閨蜜王萌11日還發長文，聲稱陳露被霍尊朋友恐嚇威脅。王萌稱陳露在和霍尊簽訂900萬人民幣的協議以後，不僅沒有收到錢，還被霍尊友人威脅，霍尊的律師還以敲詐勒索罪名警告陳露，「現在這點錢就足以送你進牢裡關10年了，你還敢要900萬？那這輩子都別想出來了」，律師還恐嚇陳露「霍和他的經紀公司已經都想好了，大不了魚死網破，送你進監獄，大家另找工作」。

陳露更多個人照片（點擊大圖瀏覽）：

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不過霍尊的父親、90年代憑藉《大花轎》等歌曲走紅一時的歌星火風（霍烽）忙着發文替兒子澄清，表示「尊兒是個善良的孩子，時間和事實會證明一切」，同時規勸網友「安了」。

此番言論無異於火上澆油，火風的微博評論區瞬間淪陷。網友紛紛質問他，既然霍尊那麼善良，為何要辜負陳露，陳露的9年時間誰來賠。另外，他口中的「安了」是想讓陳露9年的付出當作什麼事情都沒有發生過嗎，還是想讓網友不再討論這件事？

除了火風，知名作曲人、跟霍尊多次合作的田汩也力挺霍尊，隔空喊話陳露「能不能別說謊？我都看笑了 」，還讓網友稍安毋躁，自會有分曉。

田汩連夜刪掉力挺霍尊的微博，將微博設置成半年可見，同時又發文解釋，為霍尊發聲是因為自己是知情者，並且詛咒陳露會被良心譴責，不出意外，田汩再次遭到網友批判。

不管陳露的長文有沒有誇大渲染，單從目前的已有訊息來看，霍尊已經是不少網友心中的渣男。

明星身上出了負面新聞，除了吃瓜群眾外，反應最迅速的當屬業內合作商。霍尊的負面消息衝上微博熱搜後，8月11日，有大V爆料稱業內有人已經開始盤點霍尊參與的項目了，要進行風險控制。