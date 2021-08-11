港九大隊中隊長棄救母親　央視《我的家我的國》細說香港抗日故事

官方傳媒央視旗下的「大灣區之聲」，近日推出一套名為《我的家我的國》的「微紀錄片」，「香港青年學子追尋先輩愛國愛港的歷史足跡，汲取繼續前進的智慧和力量」。

最新一集的標題是「捨生取義芝蘭情」，背景是清華大學博士生、土生土長的香港人陳貴和，與攝製組一起尋訪抗戰時期香港抗日故事。



影片指出，港九大隊主要活躍於香港、九龍、新界各地，主要任務是干擾、打擊日軍，以及收集情報等工作，同時在營救盟軍和國際友人行動中也扮演重要角色。「芝蘭情」中的「蘭」是指港九大隊市區中隊中隊長方蘭，「芝」就是擔任義務交通員的母親馮芝。大隊與中隊的關係，就是「內線中的外線」、「包圍與反包圍」，「我們的鬥爭方式是用發傳單收集情報」。

央視旗下「大灣區之聲」推出名為《我的家我的國》的「微紀錄片」。（微博）

故事主要講述在1944年3月17日，馮芝遭遇突擊檢查，但縫在衣服內的東西尚未取出，因而被日軍拘捕。方蘭為顧全大局，否決秘密會議提出要營救馮芝，後者最終在獄中「英勇就義」。受訪香港歷史博物館顧問莫世祥稱，馮芝在獄中期間，有叮囑一起被捕的同伴「我們死就死了，不要出賣別人」，其後又托出獄難友告訴方蘭，她不會出賣任何人。

影片有提到，退役軍人事務部在2020年公布第三批抗日英烈、英雄群體名錄，馮芝獲列入其中。