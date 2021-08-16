河北現「暴力夏令營」學員遭毆打至吐血　主辦方疑無教育培訓資質

正值暑假，不少家長都會為孩子報名參加興趣班或夏令營等，惟河北石家莊市元氏縣有「夏令營」被爆出有多名少年遭毆打，有人甚至被打至吐血，學生只能偷偷寫字條向前來了解的家長求救。



《中國之聲》報道，涉事的夏令營是位於元氏縣北褚鎮的河北軍尚少年軍校基地。家長孫先生透露，11歲的女兒入營後，他幾日後就收到愛女被打的圖片，雖然基地規定家長不允許探視，但他得知女兒被打後認為情況不正常，於是報警求助。

孫先生稱，女兒入營翌日就一直被人辱罵，她反感不想待在營內，於是偷偷打電話給他，結果被校長得悉，對方就手持鐵棍在宿舍、樓道打她，之後又將她拖到辦公室打，將近打了1小時，「孩子說，到辦公室打的時候是拿PVC管打在腿上、腰上、胳膊上，兩腿都打腫了」。出於警方立案的要求，孫先生帶女兒做了傷情鑑定，結果顯示為輕微傷。

涉事的河北軍尚少年軍校基地。（極目新聞）

學員被打至吐血

家長田女士的13歲兒子同樣有參加為期14天的軍尚少年軍校夏令營。她憶述，本月5日晚突然接到其他家長的來電稱，有孩子在夏令營被打，「孩子見了我就哭了。他說肚子疼，當場看孩子身上都是有淤青的，後腦上一個包，脖子上還有手印，屁股上、腿上都有淤青」。

多名孩子在夏令營被打，田女士的兒子受傷最為嚴重。石家莊市第三醫院出具的診斷證明書顯示，其頭部受創，多處皮膚及軟組織挫傷，CT診斷報告單顯示其盆腔內有少量積液。

田女士透露，兒子見到教官打其他學員時感到害怕，於是與幾個同學商量要離開，但教官不讓兒子與家人聯繫，他只能先整理行李，「教官去檢查宿舍的時候問他怎麼穿着衣服，是不是要走，就逼問他，孩子剛開始沒有承認，後來就給拽出去揍了，回宿舍以後他就開始吐血了」。

目前，涉事夏令營的校長全某某已被警方行政拘留15天。元氏縣北褚派出所所長付作朋曾稱，經查，全某某打人情況屬實，被害人傷情鑑定結果屬於輕微傷。

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夏令營由旅遊公司主辦，未知有無相關資質

雖然夏令營在河北軍尚少年軍校基地舉辦，但實際上是由一間旅遊公司主辦。其官網宣稱，公司主營企業軍事拓展培訓和青少年素質教育培訓。目前，當地教育部門已責令其停業整頓。

元氏縣教育局相關負責人介紹，該夏令營已被責令停業整頓，所有學員都被家長接走，至於夏令營是否有相關資質，老師有無資格證等問題，則有待進一步調查核實。另縣委宣傳部相關負責人表示，夏令營的舉辦方並非一間學校，本次只是一宗簡單的打人事件，但不少家長認為事件性質惡劣，不應該被簡單的定性為打人事件。

河北喬烽律師事務所主任喬烽認為，根據此案已披露的事實，培訓機構和責任人涉嫌構成虐待被監護、看護人罪：「致未成年人三人以上受傷，視其情節惡劣的定罪及量刑事實，本罪可以依據刑法第37條之一的規定，並處培訓機構和責任人禁止從事監護看護行為3至5年的處罰。」

夏令營亂象叢生，缺乏有效監管

報道指，學員入營時，家長曾收到一份帶有河北軍尚研學旅遊服務有限公司公章的協議書，協議書顯示河北軍尚研學旅遊服務有限公司為主辦單位，其對夏令營的時間、費用、安全、培訓管理及其他事宜作出規定。

工商註冊登記信息顯示，河北軍尚研學旅遊服務有限公司成立於2011年。登記機關為新華區工商行政管理局，經營範圍包括研學旅遊服務、旅遊信息諮詢、國內旅遊和出入境旅遊業務等，並沒有教育培訓業務，其位於元氏縣的訓練基地卻掛上「河北軍尚少年軍校基地、河北軍尚國防教育訓練基地」。

教育學者熊丙奇指，社會上以各種名頭舉辦的夏令營或者研學活動，責任主體太多，打教育培訓的擦邊球，往往亂象頻出，缺乏有效監管。如果沒有辦學許可證，是不能開展培訓業務。