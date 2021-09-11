上海超市月餅禮盒「陰陽價」亂象　1380元變380元只因多問一句

臨近中秋，不少民眾都會到各大超市購買月餅禮盒，然而重慶多家超市被揭發存在亂象，如同款月餅線上線下差價可達上千元，甚至有「陰陽價」的情況出現，曾有顧客在知名超市買月餅，結果多問一句後，價格由原本的1380元（人民幣．下同）秒變380元，且相關現象已成普遍存在的「潛規則」。對此，有律師表示，這已經侵犯了消費者的知悉權和公平交易權。



據重慶華龍網記者走訪多家發現，當地月餅禮盒價格從數百元到上千元不等，其中「稻香村稻香四喜月餅」標價每盒1488元，「昆明冠生園百年典藏月餅」更高達1888元一盒。然而，當隨機在電商平台搜索該兩款月餅禮盒後，竟發現「稻香村稻香四喜月餅」的價格為券後249元，與超市相差逾1200元；「昆明冠生園百年典藏月餅」則標註原價288元，券後278元，還可享受跨店每300元減30、店鋪滿300元減20的優惠活動，與超市相差逾1600多元。

另一方面，在某永輝超市店內，當就一款標價598元的日威禮悅金秋月餅禮盒詢問時，一旁的銷售人員低聲在耳邊細說「你買的話，我給你打個折嘛，300元」。另一家同品牌超市的情況也相同。銷售員會拿來一張300元的「散裝月餅系列」價簽貼紙，稱「拿這個就可以去結賬，不用掃月餅盒上的碼了」。此外，渝北區金通大道某超市內，通過撥打辦公室電話並後台改價後，一款標價為1380元的月餅禮盒不到3分鐘就會變為380元。

報道指，經過暗訪，這種直接買單會以標價原價購買，如果詢問銷售人員就被告知可以打折的現象，似乎已成為普遍存在的「潛規則」，顧客實際支付的價格最終會是標價的2至5折不等。

對此，永輝超市的公關回應表示，月餅禮盒是屬於超市和廠家聯營，廠家可自主定價，銷售人員在臨時促銷活動中亦可通過打印價籤的方式進行打折。至於金通大道某超市的工作人員亦似乎已習以為常，「市場上都這樣」。

重慶康渝律師事務所陳曄律師則指出，原則上，經營者在同一時間週期同一經營場所針對所有的消費者都應一視同仁，消費者享有的折扣應是普遍而均等，倘經營者利用信息優勢，刻意對部分消費者隱瞞商品的真實價格、折扣的情況，則對知悉權和公平交易權構成侵犯，消費者有權與超市協商要求退還多支付的款項，或者向市場監管部門進行投訴等。