浙江「虎媽」愁孩子長不高　竟下「死命令」逼其日跳千下致骨骺炎

早前，浙江杭州一名「虎媽」為讓13歲女兒長高，逼孩子每天跳繩3000下最終致其患上骨骺炎的新聞衝上熱搜第一，其實，相關事件絕非孤例，寧波也出現五年級小學生被媽媽下「死命令」每天跳繩1000下等案例。對此醫生提醒，運動要因人制宜、循序漸進。



剛剛升上五年級的滴滴（化名）身高150cm左右，體重已將近60公斤。其母由於憂慮孩子提前發育，長不高，對滴滴每次都不合格的跳繩成績特別發愁。於是，她竟下達「死命令」，要兒子在上課忙、作業多的情況下仍要每天跳繩1000下，更親自督戰以免其偷懶，甚至不惜花重金給滴滴報跳繩課。一開始，滴滴只是喊累，後來開始常常說腳痛，但其母不以為然，還讓他不能這麼嬌氣。

可是後來，滴滴越來越頻繁地喊痛，實在看不下去的爺爺奶奶遂帶他到寧波市第六醫院就醫，結果查出跟骨結節骨骺炎，且正是由超負荷的運動量引起。

無獨有偶，剛剛參加完高考、不善運動的18歲女子芽芽（化名）也遇上同類狀況，為了讓女兒捱過學校高強度的軍訓，其母立即在健身房買了十幾節私教課，還交代教練別手下留情，要「狠狠鍛煉她」。後來寧波市第六醫院急診和小兒骨科檢查發現，芽芽的右腿半月板本就有輕微的先天畸形，劇烈運動下更造成半月板撕裂，需接受經關節鏡手術修復。

在小兒骨科病房的仲肇平。（寧波晚報）

對於相關事件，寧波市第六醫院小兒骨科主任仲肇平解釋，醫學上所指的兒童即骨骺尚未閉合的孩子，而滴滴受傷的跟骨結節骨骺和骨另一端的脛骨結節骨骺，要等到16歲至18歲左右才閉合，在此之前，超負荷的、對該部位造成反覆牽拉的運動都容易引發骨骺炎。

至於芽芽，他表示半月板撕裂後即使修復，運動力也會有所下降。他提醒學校和家長，千萬不要一味認為孩子是偷懶，當孩子出現明顯疼痛感、運動受限時，可能就代表已經發生骨裂、半月板撕裂等損傷。