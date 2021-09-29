內地限電｜曾嘲台灣停電被打臉？　胡錫進：台蛙「雞凍」什麼？

中國大陸近來實施「能耗雙控」政策，多處出現「拉閘限電」造成產業及民生用電受限。官媒《環球時報》總編輯胡錫進早前曾在微博稱，台灣於5月13日發生全島性質的大停電「太脆弱」，該貼文在大陸發生「拉閘限電」時被台媒《自由時報》挖出報道，也被台灣知名財經專家謝金河點名嘲諷。

胡錫進得知後表示，中國大陸網友挖出他舊聞「搞樂子」，那是中國大陸網絡的一種「消費」，「台蛙們跟着雞凍（激動）什麼？」



台灣於5月13日發生大停電時，胡錫進在微博發文表示「台灣太脆弱了，沒有外來破壞，沒有駭客攻擊，它自己時隔不到四年就這麼癱瘓一次。從外面如果稍動『手術』，它得亂成什麼樣？」並且評論道，大停電是很嚴重的管理事故，台灣人口還沒有上海多，大陸哪個發達省或者超大城市如果隔四年無緣無故出一次大停電，想想看得成多大笑話，並表示「由此可以想見，台灣的繁榮有很大程度是在吃老本，治理已經很有些敗絮其中了。」

胡錫進在微博回擊自由時報，稱台蛙「雞凍」什麼。（截圖自胡錫進微博）

中國大陸東北三省自9月23日起開始「拉閘限電」，許多地區也公告大範圍限電、不定期斷電。胡錫進在9月26日於微博發文表示「東北缺電了，這已然是個令人不悦的現實，這真挺讓人遺憾的。」也強調出現這種局面是多因造成的，遇到這種事「想都可以想到當地政府該有多着急」，有的基層政府不太擅長表達和溝通導致了誤解，但也稱「當地電網和黨政領導班子應當為這些決策的合理性和準確性負責」，此一發言遭大量大陸網民批評。

胡錫進在9月28日於微博指出，《自由時報》引用中國大陸網友調侃他的帖子，圖文並茂稱他「被打臉」，報了台灣5月13日大停電時他發文嘲諷台灣的一戰之仇。他說：「哈哈，『台獨』媒體現在連罵我們，都要靠大陸網友供料了。大陸東北限電，限到了老百姓的用電頭上，網上罵，那是必然的。但東北限電和台灣『5·13』及『8·15』電網癱瘓導致大範圍停電，從它們的『國安』角度看，是一樣的嗎？」

胡錫進亦表示「大陸一些網友翻出老胡的舊帖搞樂子，那是大陸網絡的一種消費，台蛙們跟着雞凍什麼？大陸電力裝機總容量是22億千瓦，是美國的兩倍，台灣的將近50倍，這邊有這邊的問題，但至少這些年沒出過全網或者大網的整體癱瘓。大陸的這22億千瓦就是壓死『台獨』的基礎。大陸會在不斷解決問題中前進，這邊的事，哪輪得着『台獨』媒體置喙嘲笑？」