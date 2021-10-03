爭家產需用錢、特務身份不能見　「90後美女」分身術騙癡漢300萬

一男子網上結識「寂寞90後白富美」，相戀一年多，沒見過面，卻先後轉賬了300萬人民幣給對方。最後發現女友真身是57歲的大媽，而女友的媽媽、妹妹、姑姑全都是她一人扮演。近日，南寧高新警方公布了這起網絡婚戀交友詐騙案。



2020年7月，陳先生通過某社交軟件結識了生活情感上遇到挫折的90後女孩「菲兒」，二人頻繁聊天，產生愛慕，3個月後就確定男女朋友關係。此時「菲兒」告知陳先生，其真名為「陳春玲」，是個擁有多處房產、及價值3000萬元的設計公司股份的「白富美」。

陳先生網戀對象「菲兒」（南寧高新警方微信公眾號截圖）

雖然未曾謀面，二人日常以老公老婆相稱，「菲兒」還將家人介紹給陳先生認識，包括妹妹「陳冬玲」、媽媽「李淑涵」、姑姑「陳芸」。

一開始陳生經常每次幾百元錢零用錢轉賬給女友，到後來金額越來越大，「菲兒」以自己生病、父親生病、出差國外需差旅費、爭家產需打官司等各種理由，通過微信聊天、電話向陳先生要錢。甚至還稱自己其實是特工身份，不方便見面。去年8月開始至今，陳先生先後轉賬高達300餘萬元給女友。

（南寧高新警方微信公眾號截圖）

「菲兒」和陳先生的聊天記錄

陳先生多次要催女友還錢，卻一直被以各種理由拒絕，他最終意識到被騙並報警。警方經過調查鎖定了這位「網絡女友」的活動軌跡，並於9月18日在南寧高新路附近將她抓獲。經查，「菲兒」真人是一名57歲的女子關某，通過審訊，關某供述其利用交友軟件以戀愛為名，編造各種理由實施詐騙，其從陳先生處詐騙所得的300餘萬元錢款均被用於博彩。案件正在進一步辦理中。

菲兒的真實身份是57歲的關某（央視新聞截圖）