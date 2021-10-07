十一國慶｜廣東海陵島滑翔機降落時偏離航道　司機遊客受傷送院

10月5月，廣東陽江海陵島十里銀灘有滑翔機降落時偏離航道，撞上停泊在路邊的私家車。滑翔機司機腿部受傷，女遊客頭部受傷流血。目前，失事的滑翔機已被拖走，現場拉起警戒線。



海陵島大角灣有不少水上項目供遊客遊玩。（視覺中國）

《極目新聞》報道，目擊者介紹，事發於傍晚7時許，當時風大浪大，滑翔機原定在水泥跑道上降落，疑當時司機沒有控制好方向，令滑翔機降落至路邊，並撞上一輛私家車。滑翔機司機腿部受傷疑骨折，一名20多歲的年輕女遊客頭部受傷流血。由於國慶假期遊客太多，海陵島交通比較擁堵，救護車大約半小時才到達現場。

被失事滑翔機撞上的白色私家車右側嚴重受損，後視鏡斷裂，副駕駛座位的氣囊已經彈出，車頂被砸大片凹陷，天窗玻璃破損；車輛旁邊就是十多米寬的水泥道路。有當地居民介紹，事發地點是村裏的土地，難以管理，「既然這裏經營飛行，就應該安排安保人員在滑翔機起飛降落的地方保駕護航，提醒車輛和人員不要靠近」。

據了解，海陵島大角灣景區的海上飛傘項目已暫停營業。工作人員介紹，水上項目一定要在天氣情況允許的情況下才會開放，而且必須是身高1.2米以上的人才能體驗，「今天風浪大，海上飛傘、摩托艇項目不能玩，只有沙灘車可以玩」。本次滑翔機出事的十里銀灘，都有不少水上運動項目可供遊玩，工作人員均表示，必須要1.2米以上的人才能體驗海上飛傘項目。

然而，十里銀灘附近有一個免費海灘，該處也有多間經營海上飛船、水上電單車以及滑翔傘的商家，但相關要求沒有前述正規景區般嚴格。其中一間經營海上飛傘的工作人員介紹，即使兒童身高沒有1.2米也能遊玩，安全絕對有保證。

有遊客表示，與身高不足1.2米的女兒體驗海上飛船後感到「蠻危險」，飛船在離岸邊數百米遠的海中間，他們坐快艇過去時，海中間的浪高目測有2米高，快艇從浪尖跌入浪底時，「顛簸得屁股都是痛的，感覺內臟都被震痛了，女兒直喊想嘔吐」。

有商戶透露，出事的滑翔機是國慶節前兩天運到，駕駛員有飛行證，滑翔機的老闆曾多次邀請他遊玩，但他都因為安全問題一再拒絕，「因為滑翔機是在沙灘邊起飛，有時候風大，如果偏離航線，不能落在預定區域，掉到了海裏或者岸邊其他位置，容易傷到人和物」。