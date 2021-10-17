珍惜生命│湖南網紅直播喝農藥自殺　家屬：因觀眾起哄慫恿

近日，湖南一名女網紅在一場直播中喝下農藥自殺，經搶救無效去世。

死者的家人表示，死者只是想通過假裝要自殺的方式挽回前男友，真的喝下去是因為直播間的人起哄，死者有打110求救。



內媒《九派新聞》報道指，湖南株洲網紅「羅小貓貓子」顏值出眾，經常在社交平台上分享自己的穿搭，其社交平台帳號有幾十萬名粉絲。

10月15日，「羅小貓貓子」發布的影片稱，這可能是她發布的最後一條影片，並稱自己得抑鬱症很久，甚至曾住院兩個多月，自己平常作品中快樂的樣子也只是為了讓大家看到後開心。

「羅小貓貓子」其後在直播中拿出一瓶褐色的液體，一口氣喝了下去，並舉著空瓶說「剛才我已經喝掉了」，喝完之後她掐著自己的脖子，看上去很難受。有報道指，在直播中，有部分網友留言慫恿她自殺。

「羅小貓貓子」的家人表示，農藥其實兌了飲料，「羅小貓貓子」並不想死，只是想要通過自殺的方式來挽回前男友，真的喝下去純粹是直播間的人起哄，「羅小貓貓子」事發後有打110求救。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288