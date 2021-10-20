前車掉垃圾　河南8歲男生拾起並耿直塞回　網民：幹得好

河南許昌一名8歲男生，與家人在私家車內等交通燈時，發現前車向窗外掉垃圾，便飛奔上前將垃圾拾起並塞回前車車內。事件在網絡上引起迴響，有網民讚揚到，「給成年人上了一課，給孩子點讚」。



事緣於10月12日，8歲男生周浩森與家人在車內等交通燈期間，看到前車向窗外掉垃圾，耿直的他當時表示，「我要去給它撿起來」。周媽媽覺得不安全並試圖勸阻，但在周浩森的一再堅持下，周媽媽最終允許了。

據視頻畫面顯示，當時一眾車輛在等紅燈，周浩森下車後迅速跑上前去，將垃圾拾起，並塞還給前車內的人，當他往回跑時，交通燈已經變綠。

今日（20日），話題「前車扔垃圾8歲小學生耿直塞回去」登上微博熱搜，並獲得逾1.3億的點擊量，周浩森的做法還獲得網民點讚：

「幹得漂亮，這小孩幹出了大人不敢幹的事」。



「做人做得還不如一個8歲的小朋友」。



「這小家夥厲害，初生牛犢不怕虎」。



「孩子眼睛裡揉不得沙子」。



「爸媽教育的好，實話，家教好的孩子，打小就這樣」。



據了解，周浩森是一名小學二年級的學生，事後接受當地傳媒訪問時，被問到是否害怕與車上的人發生衝突，周浩森稱是對方做錯事在先，「我怕他幹啥」。周浩森還說，當時旁邊電單車上的人都對他豎起大拇指。

另外，向車外扔垃圾屬違法行為，根據《中華人民共和國道路交通安全法》第六十六條規定，乘車人不得向車外拋灑物品，不得有影響駕駛人安全駕駛的行為。