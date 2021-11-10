上海農場擬明年投運「羊臉識別」系統　以監測羊隻生老病死

在內地，人臉識別技術已運用至多個領域，為人們的生活帶來不少便利。但除了人臉之外，羊臉同樣亦可被識別。

上海崇明區的萬禾生態羊場，正研發全國首個「羊臉識別」系統，並計劃於2022年正式投入使用。屆時，羊的「生老病死」均可透過系統管理。



據《澎湃新聞》消息，作為全國唯一的有機崇明白山羊養殖場，萬禾生態羊場的每隻羊都擁有自己的「身份證」——智能ID耳標編號，透過圖像掃描，可以看到每隻羊的編號、性別、出生日期、體重、疫苗情況、體溫、健康狀況、預產期等信息。

萬禾生態羊場亦正研發一套「羊臉識別」系統，羊場負責人黃震介紹指，「羊臉識別」系統採用特制的攝像頭，通過圖形識別來分析羊的行為、身體形狀、運動狀態等外在體征，亦可及時發現羊隻的健康問題，若體溫超過40℃則會直接發出警報，通知農場獸醫。

同時，「羊臉識別」系統還可以避免羊的近親繁殖，「羊的父母、爺爺、奶奶這些親屬關係都會記錄」，黃震說，「羊臉識別」系統已實現的重量識別DEMO。繁育方面，系統可辨別羊是否要產小羊，幫助獸醫做前置工作。

至於目前的進展如何，黃震說，測試小樣已經做成，在數據採集過程當中，「要讓電腦先學會怎麽來判斷羊是拉稀、羊是發情、要配種，這些都要電腦識別」。此外，黃震指，羊場目前正著手到打造真正意義上的智慧無人羊場，預計明年開工。