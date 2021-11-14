鄉村教師用10厘米殘肢綁粉筆代課18年　月領1500元渴望轉正職遇阻

雲南省昭通市威信縣長安鎮安樂小學的鄉村教師江聲發，用10厘米殘肢綁粉筆寫板書的話題，日前登上了微博全國熱搜前十。不少網民看完其寫的黑板字，紛紛表達敬佩。

不過，江聲發也向內媒《澎湃新聞》傾訴自己的難處，稱他教書18年都一直是代課老師身份，渴望轉為正職，但當地政府表示沒有相關政策。他又指校門前的一段路泥濘不堪，常年有學生摔得滿身是泥，懇請政府予以修繕。



據雲南網報道，47歲的江聲發，24年前為搶修村中被大雪壓垮的電線，不幸被高壓電擊成重傷，失去雙臂，他曾在外乞討，受過很多屈辱，如今，他用嘴翻書，把粉筆綁在10厘米的殘肢上寫字，用衣服擦黑板，教授學校的全部課程。

據報道，2003年安樂小學唯一一位從教30多年的老師退休，由於地處偏僻，條件艱苦，沒有老師願意來此任教，僅讀過高中的江聲發表明願意嘗試。 他起初難以在黑板上寫黑字，故嘗試把粉筆插在一根鋁合金管內，再用布袋將管綁在殘肢上，但用力過大時粉筆會折斷，用力過輕又寫不出字。經過長期練習，他終於找到訣竅，能在黑板上寫出漂亮的字。

冬季寫字時，江聲發要將外套脫掉，露出僅剩10厘米的雙臂殘肢，每年冬天他的殘肢都會生凍瘡，奇癢難耐，只能在牆壁上來回搓，晚上回家再用熱水燙，但這樣時間一久，皮肉都出現潰爛，連吃飯用的工具都難以套上去，但他為學生們堅持了下來。

不少微博網民對他表達敬佩。（微博截圖）

他的學生有的考上大學，有的走上工作崗位。曾有培訓機構開出10萬元（人民幣．下同）年薪請他去做講師，但他卻拒絕。談及此事，他表示：「我身後有一群留守兒童，有位於大山深處的小學，我不能為了追求利益而棄孩子們於不顧。」

然而，教課18年的江聲發至今仍然只是「代課老師」，如今漲薪後每月也只有1500元，且寒暑假是沒有薪水。他曾嘗試轉正職，但政府和教育部門都再三推託，稱沒有這樣的政策，轉正條件除了考試，便只能評選為市級以上勞動模範，但他已超過考試年齡限制。

江聲發又懇請政府改善校門口的一處泥濘道路，指冬天不少孩子摔得滿身是泥，他也曾摔倒在地一度無法起身，希望政府進行硬化改造工程。