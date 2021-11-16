貴州父因手機被玩至充不進電　從7樓窗台推落8歲親生女

貴州一名父親因為手機被8歲女兒玩至充不進電，而無情將親生女兒從7樓窗台拋下。女兒跌至1樓地面的水桶上，撿回一命，但仍然全身多處受傷。

近日，中國裁判文書網公布該案一審結果，該名父親被以故意殺人罪判處6年有期徒刑。



據《新民晚報》報道，1983年生的洪波濤有三段婚姻。據其現任妻子程瑩表示，2012年她生下女兒欣欣，但洪翌年起便沉迷賭博、四處借錢，還因向妻索錢不得而頻繁爭吵，甚至拿刀恐嚇，惟他與女兒感情算得上不錯。

手機充不進電，可能是電池或底板受損，但也能是USB介面或充電線等問題所致。（Getty Images/視覺中國）

而親人和鄰居對其印象也不佳，指他性情頑劣、遊手好閒、嗜酒成性、揮霍錢財，從不做家務，還常家暴其妻，惹得周圍人們厭惡。就連其母都不諱言，洪的首任妻子便是被他「打跑的」。

2020年8月11日上午，程瑩離家上班後，洪波濤出門買酒喝，其後帶著欣欣外出訪友，中午又回到家中，悲劇就在此時發生。判決書顯示，經審理查明，下午2時多，洪波濤讓欣欣為其手機充電，但欣欣發現手機充不進電，洪波濤遂在醉酒狀態下，將欣欣從家中七樓廚房窗台推落，致欣欣摔到一樓地面的水桶上。欣欣則回憶道，自己是因將父親的手機玩到充不進電，便被他推下樓。

犯案後未上前查看 辯稱在睡覺不知情

欣欣掉下樓後，洪波濤並沒有前去查看。堂姐在聽到她呼救後趕來才致電程瑩，陳瑩趕到後報警並將欣欣送院治療。欣欣說，事發後其父並未下樓查看，是警察趕到後將其父帶下樓。她又表示，父親平時不會打她，只是有時會罵她。

洪波濤辯稱對女兒墮樓不知情，指他在手機充不進電後，只說「充一下就會有電了」便去睡覺，直至被警察叫醒。

經司法鑑定中心鑑定，洪波濤患有人格障礙及酒精依賴綜合症，作案時處於復雜性醉酒狀態，具限定刑事責任能力。法院認為，其有殺死欣欣的故意，且實施了行為，因此符合故意殺人罪的要件，雖然犯罪未遂，而犯罪時處於醉酒狀態，具有限定刑事責任能力，依法減輕處罰。惟她曾犯危險駕駛罪被判拘役一個月，有前科，又要酌情從重處罰。遂以犯故意殺人罪，判六年有期徒刑。