江蘇工人搞錯樓層　750萬精裝單位慘變毛坯房　業主：全部被拆光

電影中常有將「6」誤當成「9」，結果搞出大烏龍的情節，未料現實中亦發生了類似事件。來自江蘇南京的彭女士，近日就因為其原本高檔精裝修的單位，變成一片狼藉的毛坯房而欲哭無淚。



《現代快報》報道，彭女士的單位在19樓，今年9月底才交付，購房時的價格是每平方米約4.5萬元（人民幣，下同），花費750萬元。單位是精裝修交付，當初購買裝修包的價格是每平方米3000元，精裝修總價算下來約50萬元。

11月4日，彭女士接到新屋的物業管家來電，對方稱其單位可能出了點事，有裝修工人搞錯樓層，將部分地板拆除。彭女士丈夫李先生稱，起初他們沒太在意，等到6日到現場才發現令人震驚的真相，「並不是只拆了一部分，而是地板和門套、門都給拆光了」。

彭女士新屋的地板全被拆除，大小房間一共6扇門和門框都被拆，只留下一些殘存的木條和釘。白色的牆體上有幾處劃了線，上面寫有「拆」字，顯然是裝修工人用來定位準備拆牆。主臥室衣帽間的牆體已經砸了一大塊，露出鋼筋，廚房的移門也被拆。原本的精裝修單位被拆剩廚房、洗手間，其餘部分幾乎回到毛坯狀態。

裝修工頭蘇師傅憶述，當日原本要裝修390X室，結果自己跑到190X室。在拆地板、拆門時，他一直沒有感到任何異常，當拆牆時才突然醒覺，「我來過39樓住戶家裏，牆上原來畫了不少線寫了字的，有些字突然沒有了，找不到了。我才想到，是不是走錯門了？！」。

小區物業人員介紹，工人入小區裝修都要辦理裝修許可證，人員要辦理出入證。在事發前3、4天，蘇師傅隸屬的裝修公司曾辦理390X室的裝修手續，但他裝修時跑錯樓層，從39樓跑到19樓。物業人員又稱，大廈高層同戶型的單位，入戶初始密碼都是一樣。開發商曾向業主稱，目前仍在集中交付後不久，住戶肯定會有不少修補需求，為了便於留在小區的施工隊入戶維修方便，建議業主不修改初始密碼。

對於物業是否有盡到巡查責任的問題，物業工作人員表示，他們對於報備裝修的業主，每天上下午各上門巡查一次。由於19樓彭女士家沒有報裝修，所以巡查人員到了39樓巡查，沒有走到19樓，也就沒提早發現她的單位遭誤拆。

蘇師傅稱，自己會盡力來彌補和處理，第一個方案是恢復原狀，再適當補貼一點損失；第二個方案是，若彭女士本來就要拆除地板和門重新裝修，他們就當是免費裝修，並將餘下的工作做好。他表示，事件讓他追悔莫及，「我幾天都沒睡好覺了，心裡難過得很。出了這事，我也沒心思繼續幹39樓的裝修了，現在只想把這件事處理好」。

目前，彭女士和李先生要求物業協助確定損失情況。李先生認為，復原一詞很難定義，「比如一輛新車，你給拆成零件再組裝起來，行不行呢？」。物業公司已向精裝修的裝修公司估價，估算彭女士的損失約1.9萬元。對於所有地板和門的價格是否包含在內，彭女士對此表示懷疑，希望物業公司進一步提供當初精裝修備案核價的報價表，提供令人信服的價格。

江蘇泰和律師事務所合夥人凌建豪律師表示，若施工隊能夠恢復原狀，再補償耽誤裝修導致的租金等損失，雙方應可成功協商。若彭女士不接受恢復原狀，雙方就要商談損失數額，在協商無果的情況下可以找第三方評估。就目前情況而言，物業公司應負10%到20%責任。