陝西兩老闆街頭駕豪車追逐互撞　因員工跳槽生分歧終被警刑拘

周五（19日），陝西省銅川市有兩名公司老闆，因員工跳槽問題產生糾紛，竟各自駕駛豪車在路中央瘋狂追逐、互相碰撞，上演現實版「狂野時速」，引發周圍路人圍觀。當地警方接報後到場，並依法對涉事二人刑事拘留。



事發於銅川市正陽路與金鼎路交匯處，據現場視頻畫面顯示，一輛黑色的積架私家車追著一輛白色瑪莎拉蒂私家車猛撞，在被撞擊後，瑪莎拉蒂即刻煞車旋轉試圖追尾積架，兩車就這樣你追我趕，令現場傳出刺耳的發動機轟鳴聲。

這場現實版「狂野時速」引發不少路人圍觀，最終有路人報警。警方接報後到場調查，調查結果顯示，郭某某（男，34歲，銅川新區某裝修公司法定代表人）與金某某（男，49歲，銅川新區某裝修公司股東）因員工跳槽發生糾紛，駕車在正陽路相互追逐、碰撞，造成護欄損壞，兩輛涉案車輛不同程度受損，現場無人員傷亡。

警方表示，銅川市公安局新區分局已立刑事案件偵查，依法將郭某某、金某某刑事拘留。目前，案件仍在進一步偵辦中。

事件登上微博熱搜，引發網民熱議：

「你這一輩子，有沒有老闆為你撞過車」。



「員工以後再跳槽可以把這個寫在簡歷上了」。



「員工太有能力，也有點費老闆」。



「那位員工得多優秀，倆老闆急成這樣」。



「現在就是偶像劇它也不敢這麽拍了，然鵝現實居然在上演」。

