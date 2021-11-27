山東女孩休學照顧病患母親　用短視頻記錄母生前最後一年感動網民

自去年11月起，來自山東青島的19歲大一女生，決定休學照顧術後全身癱瘓的母親，並用手機拍攝短片記錄了與母親一起生活的瞬間，但可惜的是，這亦是她與母親共同走過的最後一年。



據《央視新聞》報道，去年11月15日，在山東煙台讀大一的19歲女生劉酈微，接到電話通知稱母親突然暈倒被送院治療，趕回青島時，劉酈微的母親已經在進行手術，「之後媽媽雖然清醒了但全身癱瘓，出現了智力障礙、情感障礙，她已經不認識我了。」

劉酈微說，母親生病前最後一次與其見面，是去年10月，「當時媽媽到高鐵站送我去上學，沒想到一個月後就發生了意外。」而在劉酈微的手機中，至今還保留著母親去年生病前給她發送的一條「媽媽愛你」的訊息。

因父母離婚後，劉酈微一直跟隨母親生活，而劉酈微為了照顧病患母親，決定休學一年，「因為媽媽很重要，媽媽只有一個」。在這一年中，劉酈微每日都會用文字及拍攝短片的形式記錄與母親的生活。

短片中，劉酈微會推著母親出門曬太陽、散步；會給母親塗指甲油、彈琴；還會給母親按摩、聊天。劉酈微說，「我會分享一些有趣的事，飯菜怎麽樣，天氣怎麽樣」，雖然媽媽聽不懂，但會親切地摸摸她的臉。

為今年11月16日，劉酈微的母親病情反復，一度需要插上呼吸機治療，及至11月18日，病重離世。劉酈微說，「我只有一個媽媽，我以為她會鋪滿我所有的生活，畢業、結婚、生子、老去，雖然之前有心理準備，但我還是不能接受媽媽離開的現實。」談及自己的未來時，劉酈微指，希望會回到學校完成學業，「過好自己的生活，媽媽才會開心吧。」

事件感動網民：

「希望這個女孩的未來更美好，善良的女生值得看到更燦爛的世界」。



「父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途」。



「未來的路還很長，要靠自己走下去咯，媽媽會在天堂保佑你的」。



「也許死並不可怕，只是還有很多牽掛，和遺憾」。



「一生中朋友來來去去，只有媽媽永遠是媽媽」。

