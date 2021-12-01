山西15歲女遭家暴流產　反殺丈夫潛逃12年自首　檢方建議判囚10年

1995年3月，山西省忻州市15歲少女的小清懷孕後，被丈夫家暴導致流產。3年後，她再次在懷孕期間被毆打，為了保護腹中胎兒，她利用鋼釬反殺丈夫並隱姓埋名，輾轉到西安、成都、重慶打工為生。

直至去年4月，潛逃22年的小清終向警方投案自首。上周四（25日），中國檢察網公布該案起訴書。山西省忻州市人民檢察院以故意殺人罪提起公訴，建議判處其10年有期徒刑。



起訴書顯示，1995年3月，年僅15歲的小清在山西忻州市保德縣某村莊與白某舉辦婚禮後共同生活。婚後兩個多月後，白某開始會因為生活瑣事或者心情不好等不定期家暴小清，包括掌摑、拳打腳踢，甚至將懷孕中的小清打到流產。

然而，白某未有因此收手，脾氣反而更加暴躁，開始用煙頭燙、用三輪車廢棄皮帶抽、用鉗子夾等方式，變本加厲向小清施暴，更常常拿起手邊物件隨手就打，甚至在小清父親面前打她。白某以小清一家三口的性命相威脅，因此她既不敢逃跑，也不敢報警。

1998年7月28日晚上，當時已懷孕5個多月的小清被白某毆打後，感到腹中胎動劇烈。當時，沒有消氣的白某隨手拿起頂門用的六棱鋼釬打向小清，出於對腹中胎兒的保護，她出其不備發力奪過鋼釬，白某被絆倒在床上。出於恐懼、害怕和對生活現狀的絕望，小清用手中鋼釬向白某頭部猛砸，直至白某失去知覺。

次日凌晨，小清帶走自己的衣物和現金，鎖好家門並向父親告別。她將自己的衣物留在父親家，並告知對方自己殺了白某。隨後，她離開保德縣一路忍着腹痛逃到西安，腹中胎兒再次流產。為了生計，她先後在西安、成都、重慶打工為生，直至去年4月14日，她在重慶市某高速收費站廣場向保德縣公安局投案，如實供述自己的犯罪事實。

經鑑定，白某系鈍性刺戳而致嚴重開放性顱腦損傷、創傷性失血性休克死亡。去年6月28日，保德縣公安局偵查終結，以小清涉嫌故意殺人罪，向保德縣人民檢察院移送起訴。到案後，小清對指控的犯罪事實和證據沒有異議，並表示自願認罪認罰。

山西省忻州市人民檢察院認為，被告因長期遭受嚴重家庭暴力，在被其丈夫用六棱鋼釬毆打時，為保護腹中胎兒開始反抗，趁白某不備時搶奪鋼釬，並擊打白某頭部致其當場死亡，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。鑑於被告主動投案，且如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，自願接受處罰，可以依法從寬處理。

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關於依法辦理家庭暴力犯罪案件的意見》第三部分第20條，因不堪忍受長期家庭暴力而故意殺害施暴人，犯罪情節不是特別惡劣，手段不是特別殘忍的，可以認定為刑法第232條規定的故意殺人「情節較輕」。綜上，忻州市檢察院建議判處被告有期徒刑10年。