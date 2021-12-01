電視劇《當家主母》涉虐貓　律師籲業界自定公約約束拍攝手法

內地熱播電視劇《當家主母》劇組陷「虐貓」風波。該劇組特約演員李中賀表示，拍攝時劇中一隻白貓被注射了4、5次不明液體，更有工作人員用魚線控制白貓動作。有自稱是該劇群演的網民發文稱，白貓被電擊而死。

對此，劇組多次發布聲明稱，攝製組在專業人士指導和確保白貓安全的情況下拍攝，並就網民聲稱「貓被電死」的誹謗行為向警方報案。

《新京報》今日（12月1日）報道，電該劇出品方工作人員稱，關於貓的問題攝製組方面已經解釋過，至於白貓是否被注射不明液體，暫不方便回答。目前，愛奇藝和優酷視頻播放平台上，關於白貓「中毒」身亡的片段已被刪除。



劇組陷「虐貓」風波

11月25日，有網民質疑《當家主母》第32集中，出現疑似真貓中毒死亡的片段。片段顯示，一隻白貓從桌上翻下，側面落地、四爪掙扎，鏡頭再切過時，白貓已靜止倒地、雙眼睜大，嘴邊流出紅色液體。

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翌日（26日），涉事劇組通過官方微博發布說明稱，攝製組在專業人士的指導和小貓主人的看護下，並在確保小貓安全的情況下拍攝，小貓嘴部的血漬為可食用血漿+糖漿。小貓「掙扎」的畫面為工作人員在牠不會受傷的前提下，用繩牽引腿部模仿達到掙扎的效果。劇中使用動態畫面中一張靜態截圖表現小貓死亡的效果，並非小貓真實死亡。

與說明隨之發布的還有一段影片，片中出現小貓舔嘴、舔食血漿的畫面，劇組稱是通過CG處理貓呼吸時的起伏狀態，還放出拍攝花絮。同日，該微博上載聯繫到貓主人的影片。

11月28日，有自稱是該劇群演的網民發文稱，劇中白貓被電擊而死。29日，攝製組發布嚴正聲明，稱已就該網友的誹謗行為向公安機關報案，將追究造謠者的刑事責任，在最終調查結果出具前，攝製組將不再回應。同日，該網民發佈道歉信，稱此前自己的說法為謠言。

29日晚上，該劇組特約演員李中賀在微博發文稱，他曾親眼見到白貓被注射不明液體，貓的腿部亦被綁上魚線，有幕後人員在旁邊拉扯。

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白貓曾被注射不明液體

去年10月20日至23日，李中賀作為《當家主母》的特約演員在橫店參與拍攝，其中一天涉及白貓的戲份。李中賀稱，有關白貓的拍攝時間約2.5小時，期間他親眼見工作人員多次往白貓身上注射不明液體，「拍攝前，貓被注射了不明液體，隨後就變蔫了，幾乎沒有動作，貓從桌子上掉下去後，又被注射了一次」。

他表示，「有時白貓會動了一下，比如睜開眼睛，就要再拍一次。可能是因為藥量不夠，所以要被補藥」，但他不認識劇組內的工作人員，因此不清楚負責注射液體的是否專業人士。他提到，白貓除了被注射不明液體外，雙腳還被工作人員牽上魚線，「為了可以控制那隻貓，想讓它動時它就動，不想讓它動時就可以拉着腿不動」。

李中賀稱，以往其他劇作拍攝時，如果涉及動物，其主人都會守在一旁安撫動物，「但這次拍攝時，沒有人上前安撫貓，當天下午6點左右，我離開片場，當時白貓還活著。後面沒有涉及白貓的場景了，我就沒再見到這隻貓」。至於為何要公開爆料此事，他則表示是因為對劇組的回應內容不滿。

律師：影視從業者可作出行業公約

北京天馳君泰律師事務所律師、北京愛它動物保護公益基金會監事孫海陽表示，內地並未出台動物保護法，因此也沒有直接禁止虐殺動物的法律法規。目前，針對虐待、虐殺動物的行為，大多是通過《未成年人保護法》、《網絡信息內容生態治理規定》等關於不得展現血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適的內容等法律法規來間接遏制，此前部分虐待動物的當事人被以尋釁滋事立案。

然而，普通民眾對於動物保護的意識愈來愈強烈。孫海陽稱，影視從業者完全可以自發作出行業公約，承諾在拍攝中不傷害、虐待動物，「這樣才符合中國觀眾文明、善良、不虐待動物的訴求。或者在評獎時，傷害動物的影視劇作就不能獲得某些獎項等等。技術發展到現在，用特效進行處理是可以做到的」。

他表示，即使目前內地沒有出台動物保護法，但不少觀眾也不能接受真實動物遭到虐待、虐殺，「為了自己產品更能被觀眾接受，行業自律也是有必要的」。