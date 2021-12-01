電視劇《當家主母》涉虐貓　律師籲業界自定公約約束拍攝手法

撰文：林芷瑩
出版：更新：

內地熱播電視劇《當家主母》劇組陷「虐貓」風波。該劇組特約演員李中賀表示，拍攝時劇中一隻白貓被注射了4、5次不明液體，更有工作人員用魚線控制白貓動作。有自稱是該劇群演的網民發文稱，白貓被電擊而死。
對此，劇組多次發布聲明稱，攝製組在專業人士指導和確保白貓安全的情況下拍攝，並就網民聲稱「貓被電死」的誹謗行為向警方報案。
《新京報》今日（12月1日）報道，電該劇出品方工作人員稱，關於貓的問題攝製組方面已經解釋過，至於白貓是否被注射不明液體，暫不方便回答。目前，愛奇藝和優酷視頻播放平台上，關於白貓「中毒」身亡的片段已被刪除。

劇組陷「虐貓」風波

11月25日，有網民質疑《當家主母》第32集中，出現疑似真貓中毒死亡的片段。片段顯示，一隻白貓從桌上翻下，側面落地、四爪掙扎，鏡頭再切過時，白貓已靜止倒地、雙眼睜大，嘴邊流出紅色液體。

當家主母 | 現場群眾演員爆「毒殺」貓真相　連打入五次不明液體

+3

翌日（26日），涉事劇組通過官方微博發布說明稱，攝製組在專業人士的指導和小貓主人的看護下，並在確保小貓安全的情況下拍攝，小貓嘴部的血漬為可食用血漿+糖漿。小貓「掙扎」的畫面為工作人員在牠不會受傷的前提下，用繩牽引腿部模仿達到掙扎的效果。劇中使用動態畫面中一張靜態截圖表現小貓死亡的效果，並非小貓真實死亡。

與說明隨之發布的還有一段影片，片中出現小貓舔嘴、舔食血漿的畫面，劇組稱是通過CG處理貓呼吸時的起伏狀態，還放出拍攝花絮。同日，該微博上載聯繫到貓主人的影片。

11月28日，有自稱是該劇群演的網民發文稱，劇中白貓被電擊而死。29日，攝製組發布嚴正聲明，稱已就該網友的誹謗行為向公安機關報案，將追究造謠者的刑事責任，在最終調查結果出具前，攝製組將不再回應。同日，該網民發佈道歉信，稱此前自己的說法為謠言。

29日晚上，該劇組特約演員李中賀在微博發文稱，他曾親眼見到白貓被注射不明液體，貓的腿部亦被綁上魚線，有幕後人員在旁邊拉扯。

當家主母 | 于正新劇疑「毒害」真貓　劇組發澄清短片網友仍存疑

+4

白貓曾被注射不明液體

去年10月20日至23日，李中賀作為《當家主母》的特約演員在橫店參與拍攝，其中一天涉及白貓的戲份。李中賀稱，有關白貓的拍攝時間約2.5小時，期間他親眼見工作人員多次往白貓身上注射不明液體，「拍攝前，貓被注射了不明液體，隨後就變蔫了，幾乎沒有動作，貓從桌子上掉下去後，又被注射了一次」。

他表示，「有時白貓會動了一下，比如睜開眼睛，就要再拍一次。可能是因為藥量不夠，所以要被補藥」，但他不認識劇組內的工作人員，因此不清楚負責注射液體的是否專業人士。他提到，白貓除了被注射不明液體外，雙腳還被工作人員牽上魚線，「為了可以控制那隻貓，想讓它動時它就動，不想讓它動時就可以拉着腿不動」。

李中賀稱，以往其他劇作拍攝時，如果涉及動物，其主人都會守在一旁安撫動物，「但這次拍攝時，沒有人上前安撫貓，當天下午6點左右，我離開片場，當時白貓還活著。後面沒有涉及白貓的場景了，我就沒再見到這隻貓」。至於為何要公開爆料此事，他則表示是因為對劇組的回應內容不滿。

律師：影視從業者可作出行業公約

北京天馳君泰律師事務所律師、北京愛它動物保護公益基金會監事孫海陽表示，內地並未出台動物保護法，因此也沒有直接禁止虐殺動物的法律法規。目前，針對虐待、虐殺動物的行為，大多是通過《未成年人保護法》、《網絡信息內容生態治理規定》等關於不得展現血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適的內容等法律法規來間接遏制，此前部分虐待動物的當事人被以尋釁滋事立案。

然而，普通民眾對於動物保護的意識愈來愈強烈。孫海陽稱，影視從業者完全可以自發作出行業公約，承諾在拍攝中不傷害、虐待動物，「這樣才符合中國觀眾文明、善良、不虐待動物的訴求。或者在評獎時，傷害動物的影視劇作就不能獲得某些獎項等等。技術發展到現在，用特效進行處理是可以做到的」。

他表示，即使目前內地沒有出台動物保護法，但不少觀眾也不能接受真實動物遭到虐待、虐殺，「為了自己產品更能被觀眾接受，行業自律也是有必要的」。

有片．慎入｜珠海外賣員虐殺流浪貓　引誘靠近後抓尾巴狂摔及踩踏國慶假期孔雀綁樹上供拍照北極狐癱倒　官媒倡議：拒絕動物表演東莞男子網絡平台收養貓　要挾原主人發裸照、轉賬未果後虐殺遭理髮店老闆監生用鐵鉗拔4牙傳慘死　廣州小柴犬已被尋獲無大礙
于正
虐畜
虐待動物