貴州91歲老太山中走失一周後被尋回　意外生還全靠一根白蘿蔔？

近日，貴州凱里一名91歲老人在山中走失7天後，被救援人員尋回。令人意外的是，老人被發現時精神狀態極好，還開心地唱著歌。



救援人員攜擔架、腰帶、繩索等運送至山腳。（貴州都市報）

據《貴州都市報》報道，一則有關家住凱里市龍井社區的，91歲患有老年癡呆症的老奶奶走失的消息，自11月29日起在網絡流傳。由於家附近多為山地，老人的家屬懷疑其誤闖入山中，於是報警處理。

凱里警方接報後，根據家屬提供的線索攜警犬大隊展開搜尋，惟經過幾小時後依舊未有找到老人蹤跡。有民警表示，「近期，凱里早晚天氣忽冷忽熱，偶爾還會飄起小雨，這樣的天氣對走失在深山里的老人可能會產生致命的威脅。」

直至12月5日，凱里警方接到走失老人家屬的電話稱，有人在山中發現老人，需要警方前往協助。上述民警介紹指，「發現老人時，她處於半山腰一個雜草叢生的位置，身體被兩根樹枝卡住，整個人是懸掛著，我們猜測她應該是從山頂跌落下來時，正好被卡在這里。」他指，老人被發現時，精神狀態良好，口中還唱著苗族歌曲，「幸好是有這兩根樹枝，不然後果不堪設想。」

救援人員攜擔架、腰帶、繩索等運送至山腳。（貴州都市報）

最終，因老人雙腳懸空近一個星期浮腫無法站立，救援人員攜擔架、腰帶、繩索等運送至山腳，移交家屬。而據了解，在走失的7天7夜裡，老人依靠口袋中的一個白蘿蔔生存，救援人員都紛紛稱，「太厲害了，從來沒見過。」

網民評論：

「凱里的蘿蔔會火」。



「閻王都嫌棄的幸運老人」。



「能活到這個歲數，身體素質確實太棒了」。



「因為癡呆所以不知道愁，心態好能創造奇跡戰勝一切」。



「年紀大消耗小，同時冷熱饑餓都沒有引起併發症，真是厲害」。

